蘋果「四機策略」提振銷售成效下滑 明年恐用Air取代Plus？

蘋果的iPhone系列新機銷售過去幾年來都「四機策略」搶市，但近年來隨著這個策略的成效下滑，CNBC分析，蘋果可能調整產品陣容，明年改以更輕薄、只配備一顆相機鏡頭、也更高價的「Air」機型，取代目前的「Plus」中階機種。

iPhone成為蘋果最強的銷售成長來源後，蘋果已擴大產品陣容，2020年來都維持「四機策略」，今年是iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max，根據各市場區隔推出產品。

但這四款新機中，總有一款的銷售落後其他機型，今年是價位中階的iPhone 16 Plus，在美國售價的899美元起，比iPhone 16貴，又比iPhone 16 Pro／Pro Max便宜。

聚焦於顯示器產業的研究機構DSCC根據面板供應鏈數據推算，Pro／Pro Max機型的銷售占比逐年推升，Plus機型的占比則下滑，2022年占蘋果螢幕訂單的比率為約21%，去年降至10%，今年雖回升到16%，銷量在iPhone 16系列卻是墊底。

根據Counterpoint數據，去年第3季全球最暢銷的個別智慧手機機型中，iPhone 15、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max包辦前三名，Plus機種連前十名都擠不進去。

展望未來，蘋果可能維持「四機策略」，但可能調整產品陣容，不推新的低階機種Mini或中階機型Plus，改推較偏高價位的「Air」。彭博資訊8月曾報導，「Air」可能更輕薄，起跳價更高。

但也因為「Air」設計更輕薄，蘋果可能必須取捨，只搭配一顆相機鏡頭。相較下，蘋果目前的高階機種Pro／Pro Max都配備三顆鏡頭。DSCC創辦人楊恩預期，「Air」的螢幕尺寸可能為6.55吋，介於Pro和Pro Max之間。

CNBC指出，對蘋果而言，推出新的高階手機也很合理，近年Max機型的銷售都超越低階機種，暗示這類手機的需求更強，在美國以外的市場也是如此。蘋果若從Plus轉向「Air」，有助提振iPhone銷售，較高的價格也能擴大利潤。