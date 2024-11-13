快訊

波波醫師爭議驚動賴總統 衛福部臨時記者會祭三大措施

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

12強Live／陳晨威滿貫砲、陳傑憲加碼兩分砲 二局下中華隊6：0領先南韓

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果「四機策略」提振銷售成效下滑 明年恐用Air取代Plus？

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蘋果的iPhone系列新機銷售過去幾年來都「四機策略」搶市。路透
蘋果的iPhone系列新機銷售過去幾年來都「四機策略」搶市。路透

蘋果iPhone系列新機銷售過去幾年來都「四機策略」搶市，但近年來隨著這個策略的成效下滑，CNBC分析，蘋果可能調整產品陣容，明年改以更輕薄、只配備一顆相機鏡頭、也更高價的「Air」機型，取代目前的「Plus」中階機種。

iPhone成為蘋果最強的銷售成長來源後，蘋果已擴大產品陣容，2020年來都維持「四機策略」，今年是iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max，根據各市場區隔推出產品。

但這四款新機中，總有一款的銷售落後其他機型，今年是價位中階的iPhone 16 Plus，在美國售價的899美元起，比iPhone 16貴，又比iPhone 16 Pro／Pro Max便宜。

聚焦於顯示器產業的研究機構DSCC根據面板供應鏈數據推算，Pro／Pro Max機型的銷售占比逐年推升，Plus機型的占比則下滑，2022年占蘋果螢幕訂單的比率為約21%，去年降至10%，今年雖回升到16%，銷量在iPhone 16系列卻是墊底。

根據Counterpoint數據，去年第3季全球最暢銷的個別智慧手機機型中，iPhone 15、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max包辦前三名，Plus機種連前十名都擠不進去。

展望未來，蘋果可能維持「四機策略」，但可能調整產品陣容，不推新的低階機種Mini或中階機型Plus，改推較偏高價位的「Air」。彭博資訊8月曾報導，「Air」可能更輕薄，起跳價更高。

但也因為「Air」設計更輕薄，蘋果可能必須取捨，只搭配一顆相機鏡頭。相較下，蘋果目前的高階機種Pro／Pro Max都配備三顆鏡頭。DSCC創辦人楊恩預期，「Air」的螢幕尺寸可能為6.55吋，介於Pro和Pro Max之間。

CNBC指出，對蘋果而言，推出新的高階手機也很合理，近年Max機型的銷售都超越低階機種，暗示這類手機的需求更強，在美國以外的市場也是如此。蘋果若從Plus轉向「Air」，有助提振iPhone銷售，較高的價格也能擴大利潤。

iPhone 售價 美國 蘋果

延伸閱讀

NBA／歐康古關鍵補籃 少楊恩的老鷹退綠衫軍NBA盃奪首勝

陸Q3平板電腦市場 華為續稱王 拉開與蘋果的差距

NBA／康寧漢連3場大三元 關鍵切入加封蓋隻手終結老鷹

只有這3天！蘋果特賣會最低3.3折起 STUDIO A西門店獨家開賣

相關新聞

蘋果「四機策略」提振銷售成效下滑 明年恐用Air取代Plus？

蘋果的iPhone系列新機銷售過去幾年來都「四機策略」搶市，但近年來隨著這個策略的成效下滑，CNBC分析，蘋果可能調整產...

憂川普新政衝擊經濟 亞股大多延續跌勢收黑

亞洲股市今天收盤再度跌多漲少，主因投資人擔心川普（DonaldTrump）就任美國總統推動新政將衝擊中國與全球經濟，以及...

黃仁勳18日在SC24露面！親揭AI計算新突破

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於18日親自現身「Super Computing（SC24）」，並攜手合作夥伴HPC...

美國加州新創推AI翻譯App 估「真人」翻譯3年內恐消失殆盡

總部位於美國加州的翻譯新創公司Unbabel，13日發布一款由人工智慧（AI）驅動的翻譯服務軟體Widn.AI，加入目前...

上季財報憂喜參半股價至今跌13％ AMD證實全球將裁員4％

晶片大廠超微（AMD）上季財報憂喜參半，打擊股價，如今該公司證實，將裁撤全球4%人力。

影／挖苦孫正義太早脫手輝達持股 黃仁勳演說笑喊：我們一起哭

輝達執行長黃仁勳13日在東京發表演說，並與軟銀集團董事長孫正義進行座談。黃仁勳表示，人工智慧將輔助預測未來，稱「這是巨大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。