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黃仁勳18日在SC24露面！親揭AI計算新突破

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於18日親自現身「Super Computing（SC24）」，並攜手合作夥伴HPC業務副總裁兼總經理巴克（Ian Buck）一起登上大會的主舞台，雙方除了將各自發表精彩的特別演說外，被外界稱為「AI教父」的黃仁勳也將現場揭曉，輝達在探索「AI和計算科學」方面的最新突破，吸引各界關注。

Super Computing為全球最大的高速運算超電腦展，展出的內容包含「網路高速運算、大型數據庫數據處理、大型記憶儲存和分析」等，而大廠主要是為「推廣高速運算、發現科學新知、增強自我競爭力」等目標而齊聚。與會者匯集國際高性能運算的科學家、工程師、研究人員、教育工作者等專業人士。提供參展商、研究機構和學術專業人員一個交流平台，並展示大規模運算及驅動未來科學等新技術。

輝達作為加速計算領域的先驅，自從1999年成功發明GPU以來，就不斷的帶領全球尖端科技技術持續的向上升級，期間除引發了PC遊戲市場的增長，也重新定義了計算機圖形，更點燃了現代人工智慧時代，而面對即將登場的全球最大高速運算「超電腦展會」，輝達每年也都絕不缺席，而今年團隊除了在會場中展示旗下最新的尖端技術外，就連創辦人黃仁勳也將親自露面，引發市場熱議。

據悉，這場活動將於18日開幕，直至21日閉幕，共計四天，而主展場設在美國亞特蘭大，此次參加廠商大約360家，總計參展人數高達13,000人，展出內容包含「網路高速運算、大型數據庫數據處理、大型記憶儲存和分析」等議題，而AI教父黃仁勳則將於第一天上午10點登上主舞台，並與多年合作夥伴HPC業務副總裁巴克，一起秀出旗下「GPU 雲端運算、高效能網路、機器學習和量子運算如何改變電腦科學和人工智慧」最新成果。

AI 輝達 黃仁勳

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