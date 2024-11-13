快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

美國加州新創推AI翻譯App 估「真人」翻譯3年內恐消失殆盡

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
本周舉行的2024里斯本網路高峰會（Web Summit Lisbon 2024）。路透
本周舉行的2024里斯本網路高峰會（Web Summit Lisbon 2024）。路透

總部位於美國加州的翻譯新創公司Unbabel，13日發布一款由人工智慧AI）驅動的翻譯服務軟體Widn.AI，加入目前高度競爭的翻譯軟體市場。該公司執行長稱，透過真人翻譯的需求，可能三年內就會消失殆盡。

Unbabel執行長裴卓（Vasco Pedro）在本周舉行的歐洲最大科技盛會里斯本網路高峰會（Web Summit Lisbon），接受CNBC訪問時表示，Widn.AI建立在該公司自家名為Tower的大型語言模型（LLM）之上。該模型能驅動32種語言的AI翻譯。

Unbabel過往的產品整合一種所謂「機器學習」的AI機制，結合真人編輯來檢驗最後的翻譯結果。裴卓說，Widn.AI將不需要人類。但他補充，「仍會有真人負責確認翻譯工作被執行，並送往正確的地方」。

裴卓也說，「我認為在非常困難的情境當中，真人還是有些微優勢，但目前那個優勢非常薄弱，除了那些最難的用例之外；我們相信AI真的已經達到該有的水準，我很難想像三年後，我們還會需要真人翻譯任何東西」。

Widn.AI是競爭激烈的翻譯軟體市場中的最新成員，其對手包含Google翻譯，以及德國新創DeepL的產品。這些公司視翻譯為可有效利用LLM，並透過訓練後的模型，專門處理各種語言翻譯的關鍵領域。

裴卓指出，未來被翻譯出來的每個字所創造的營收將「大幅減少」，但他說，被翻譯的內容將增加，而這將支撐公司的成長。

裴卓說，Unbabel正與投資人商談，尋求籌資2,000萬-5,000萬美元，用以推動Widn.AI的成長和發展。

AI APP 人工智慧 新創企業 美國 翻譯服務 語言

延伸閱讀

日本VTuber古都Laz為呈現長笛吹奏鑽研L2D 超精密「手指動捕」掀熱議

百度AI火 釋單英業達 大陸CSP巨頭...老神在在

台鐵首次推擬真「EMU3000型N規精密模型」11月15日開賣

新反川戰開始 加州州長紐森打響頭砲

相關新聞

影／挖苦孫正義太早脫手輝達持股 黃仁勳演說笑喊：我們一起哭

輝達執行長黃仁勳13日在東京發表演說，並與軟銀集團董事長孫正義進行座談。黃仁勳表示，人工智慧將輔助預測未來，稱「這是巨大...

日圓匯率貶破155摔至7月來最低 日本當局干預機率提升

日圓兌美元匯率貶破155日圓，為今年7月來首見，這提高了日本政府可能干預匯市、阻貶日圓的可能性。

上季財報憂喜參半股價至今跌13％ AMD證實全球將裁員4％

晶片大廠超微（AMD）上季財報憂喜參半，打擊股價，如今該公司證實，將裁撤全球4%人力。

黃仁勳18日在SC24露面！親揭AI計算新突破

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於18日親自現身「Super Computing（SC24）」，並攜手合作夥伴HPC...

美國加州新創推AI翻譯App 估「真人」翻譯3年內恐消失殆盡

總部位於美國加州的翻譯新創公司Unbabel，13日發布一款由人工智慧（AI）驅動的翻譯服務軟體Widn.AI，加入目前...

日媒：7-11母公司擬採管理層收購 反制外企提案

日媒報導，日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）母公司SEVEN&i控股公司，正評估進行管理層收購（MBO），作為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。