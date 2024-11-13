上季財報憂喜參半股價至今跌13％ AMD證實全球將裁員4％

晶片大廠超微（AMD）上季財報憂喜參半，打擊股價，如今該公司證實，將裁撤全球4%人力。

科技網站Wccftech報導，據網路聊天室的匿名貼文，AMD已展開裁員行動，以縮編4%人力、大約1,000人。AMD發言人向Wccftech證實確有此事，該公司精簡全球人事，以便將資源用於最大的成長機會。

AMD 10月29日發布上季財報後，股價至今下挫13.6%。儘管該公司上季營收和獲利分別成長17%、34%，但電玩部門營收年減69%至4.62億美元，導致營益驟降96%至1,200萬美元，遠遜於去年同期的營益2.08億美元。

與此同時，超微本季營收中間值估計為75億美元，低於分析師預期的75.4億美元。

報導並指出，AMD財報優劣互見，似乎因此而裁員。目前該公司正透過併購、退出加速器產品等，以搶進人工智慧（AI）產業，並擬用債務和現金來資助收購案。