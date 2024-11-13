日圓匯率貶破155摔至7月來最低 日本當局干預機率提升

日圓兌美元匯率貶破155日圓，為今年7月來首見，這提高了日本政府可能干預匯市、阻貶日圓的可能性。

日圓13日盤中貶值0.3%，報155.04日圓，延續自川普再度當選美國總統後的貶勢。美國公債殖利率飆升，2年期公債殖利率攀升至7月來最高，也對日圓造成了壓力。

日圓已經貶到接近日本當局上次進入市場干預以支撐日圓匯率的水準，日本外匯市場主管官員警告已見到匯市單邊且突然的波動。根據彭博資訊上月訪調53位經濟分析師對日圓可能觸發干預水準的看法，最高的預測值為150日圓，中間值則為160日圓。

川普的擴張性和通貨膨脹經濟政策可能使美國聯準會不太願意降息，這可能進一步使得日圓走弱，原因是市場擔心日本和美國之間利率差距縮小的步調變慢。

日本政府一直讓交易人士審慎留意當局可能進場干預。日本今年在4月底和5月初的干預行動中，耗費創紀錄的9.8兆日圓（約630億美元），並在7月初日圓下探至1986年以來最弱水準後，再耗費5.5兆日圓出手干預。

日圓持續疲弱，也可能促使日本央行考慮比預期更早升息。日銀總裁植田和男在10月的記者會上承認，外匯匯率已經影響到日本的物價趨勢。