快訊

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

X瘦身戲碼恐上演？馬斯克入閣主導政府大裁員 百萬公務員皮皮剉

聽新聞
0:00 / 0:00

日圓匯率貶破155摔至7月來最低 日本當局干預機率提升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日圓兌美元匯率貶破155日圓。路透
日圓兌美元匯率貶破155日圓。路透

日圓兌美元匯率貶破155日圓，為今年7月來首見，這提高了日本政府可能干預匯市、阻貶日圓的可能性。

日圓13日盤中貶值0.3%，報155.04日圓，延續自川普再度當選美國總統後的貶勢。美國公債殖利率飆升，2年期公債殖利率攀升至7月來最高，也對日圓造成了壓力。

日圓已經貶到接近日本當局上次進入市場干預以支撐日圓匯率的水準，日本外匯市場主管官員警告已見到匯市單邊且突然的波動。根據彭博資訊上月訪調53位經濟分析師對日圓可能觸發干預水準的看法，最高的預測值為150日圓，中間值則為160日圓。

川普的擴張性和通貨膨脹經濟政策可能使美國聯準會不太願意降息，這可能進一步使得日圓走弱，原因是市場擔心日本和美國之間利率差距縮小的步調變慢。

日本政府一直讓交易人士審慎留意當局可能進場干預。日本今年在4月底和5月初的干預行動中，耗費創紀錄的9.8兆日圓（約630億美元），並在7月初日圓下探至1986年以來最弱水準後，再耗費5.5兆日圓出手干預。

日圓持續疲弱，也可能促使日本央行考慮比預期更早升息。日銀總裁植田和男在10月的記者會上承認，外匯匯率已經影響到日本的物價趨勢。

匯率 川普 日圓 日本央行 美國

延伸閱讀

川普宣布將設政府效率部 狗狗幣飆漲2成為加密貨幣最大贏家

尹錫悅勤練高爾夫球 川普宣告1時機才會重拿球桿

COP29現場直擊／大國領袖缺席、川普當選 會場瀰漫焦慮

台灣距離遠誰在乎？交易式孤立主義當道 川普重返白宮對台政策將有何不同？

相關新聞

日圓匯率貶破155摔至7月來最低 日本當局干預機率提升

日圓兌美元匯率貶破155日圓，為今年7月來首見，這提高了日本政府可能干預匯市、阻貶日圓的可能性。

廣告主準備重返馬斯克的社群平台X 代理商：須小心行事

多位行銷與媒體公司高階主管表示，廣告主現在已經準備重回馬斯克的社群平台X下廣告，討好已被美國總統當選人川普任命為「政府效...

日媒：7-11母公司擬採管理層收購 反制外企提案

日媒報導，日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）母公司SEVEN&i控股公司，正評估進行管理層收購（MBO），作為...

川普勝選行情退燒…市場擔憂「美國優先」政策 日股今收跌

日本股市今天收跌，因為市場對川普的「美國優先」政策產生擔憂，川普當選總統後的美股漲勢失去動力

生成式AI助永續能源發展 美台高科技論壇引迴響

生成式AI應用成為今年熱議話題，日前於矽谷舉行的「美台高科技論壇」探討生成式AI在永續能源發展的角色，引起廣泛迴響。氣候...

韓散戶瘋槓桿操作美股 連波克夏也被包裝成正2 ETF

「股神」巴菲特30年前成立了波克夏公司（Berkshire Hathaway）B股，如今南韓券商計劃將B股包裝成衍生性商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。