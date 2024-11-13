廣告主準備重返馬斯克的社群平台X 代理商：須小心行事

多位行銷與媒體公司高階主管表示，廣告主現在已經準備重回馬斯克的社群平台X下廣告，討好已被美國總統當選人川普任命為「政府效率部」共同領導人的馬斯克。

這些廣告業界專家認為，X平台之後可能被視為白宮傳播資訊的管道，重要性大增。但也有媒體主管不以為然，形容X現在根本是一團糟，質問：「哪個品牌要冒風險（在這樣的媒體下廣告）？」有位廣告代理商說，川普勝選，讓品牌商在明年給X第二次機會，不過必須特別小心行事，畢竟X愈來愈像馬斯克的傳聲筒。

美國大選前，馬斯克就對知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）說過，一些對X的抵制已經去除，並且預言，一旦川普勝選，「我們認為大多數的抵制會消失」。

馬斯克兩年前以440億美元收購當時的推特，改名為X。一些投資人估算，現在X估價不到100億美元。多家大型品牌憂心馬斯克入主X後欠缺節制，諸如迪士尼、蘋果、IBM等業者在去年停止在X下廣告。馬斯克當時大聲嗆他們滾蛋。

Emarketer估計X今年的廣告營收在19億美元，較去年的20億美元又再下降，2021年馬斯克還買下之前，推特的廣告營收約為45億美元。

對廣告主不在X下廣告極度不滿的馬斯克，據說有自己打電話給一些品牌高層，指責他們離開X。馬斯克也曾對迪士尼執行長艾格公開喊話。今年8月，X甚至到法院控告一個廣告代理聯盟，主張該聯盟不在X投放廣告的行為違反反托辣斯法規。這個聯盟包括聯合利華等多個大型廣告主。

聯合利華上個月已重新到X下廣告，接著，上述官司很快就被撤銷了。