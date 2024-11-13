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越南國會訂經濟成長目標 2025年增6.5%至7%

中央社／ 河內13日專電

越南國會通過決議，將2025年的經濟成長目標訂在6.5%至7%，並爭取達到7%至7.5%。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國會12日下午通過經濟社會發展決議，設定前述經濟成長目標，比原先的計畫還高，但與今年實現7%以上成長的目標相當。通膨則設定控制在4.5%左右。

一些越南國會代表先前建議重新審視經濟成長指標，然而，越南國會經濟委員會主任武紅清（VuHong Thanh）在報告中指出，2025年全球經濟形勢複雜多變，相關經濟成長預測已做出綜合考量，以保障經濟復甦並實現可持續發展。

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