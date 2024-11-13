韓散戶瘋槓桿操作美股 連波克夏也被包裝成正2 ETF

「股神」巴菲特30年前成立了波克夏公司（Berkshire Hathaway）B股，如今南韓券商計劃將B股包裝成衍生性商品性質的指數股票型基金（ETF），這可能不是巴菲特所樂見的狀況。

申報資料顯示，Kiwoom證券公司和位於密爾瓦基的Tidal Investments合作成立了一檔ETF，旨在提供波克夏兩倍槓桿的表現。

這個名為 Kick BRK 2X Long Daily Target的ETF，是美國市場頭一檔波克夏個股ETF。Kiwoom將購買波克夏 B股，然後向投資人發行自己的ETF，股價可能遠低於周一收盤的每股467.36美元。為了放大對波克夏每日回報的槓桿，這檔ETF將和券商建立交換契約，公開交易波克夏B股選擇權。

這檔Berkshire ETF將是Kiwoom的產品，由Tidal在操作，並分享部分管理費用。

這類個股ETF正席捲基金界，利用槓桿放大像輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）在內波動大股票的潛在收益與損失。在南韓，由於國內股市表現低迷，Toss證券和未來資產證券等南韓券商正設法抓準美股投資需求大增的機會。

Tidal 營收長 Gavin Filmore 接受彭博訪問時說：「傳統上，槓桿ETF的興趣和資金流向都集中在波動性較大的股票上，而波克夏幾乎完全相反。」

槓桿ETF通常是為滿足當沖投資人，因為這類ETF追蹤股票長期表現往往會失真。此外，利用衍生工具來提升投資波克夏的收益，可能為巴菲特所不齒，因為他曾形容衍生性商品為「金融大規模毀滅性武器」。

當沖客是否有興趣利用槓桿來交易這麼一檔穩健的股票，尚待觀察。巴菲特以長線投資著稱，他向來建議持有即使多年也願意持有的股票。

南韓散戶熱衷投資在美國上市的大型槓桿ETF。從存管數據來看，南韓散戶今年以來投資特斯拉個股ETF──Direxion每日TSLA正2X ETF規模達2.25億美元，累計持股股價值達到12億美元。