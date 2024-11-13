阿根廷緊縮政策見效 近1年來通膨率首度降至200%下

統計機構INDEC今天的數據顯示，阿根廷總統米雷伊（JavierMilei）緊縮政策收到效果，通貨膨脹率降至193%，近1年來首次來到200%以下。

路透社報導，阿根廷政府大幅調整公共支出，一定程度拉低了通膨速度。然而，減緩通膨的代價是經濟遭受重創，一半以上人口陷入貧困。

INDEC數據顯示，10月月通膨率從上月3.5%放緩至2.7%，為2021年11月以來最低，10月通膨年增率則是自去年11月以來首次跌破200%。

租金和公用事業成本帶動物價月增5.4%；交通、食品和非酒精飲料價格僅比上月上漲1.2%。

但對阿根廷人來說，這個好消息可能很難接受，因為他們必須勒緊褲帶才能熬到月底。

政府削減公共服務補貼，增加公共部門裁員規模。以全球標準衡量，通膨率仍高，導致購買力大幅下降。