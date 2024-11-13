阿根廷緊縮政策見效 近1年來通膨率首度降至200%下
統計機構INDEC今天的數據顯示，阿根廷總統米雷伊（JavierMilei）緊縮政策收到效果，通貨膨脹率降至193%，近1年來首次來到200%以下。
路透社報導，阿根廷政府大幅調整公共支出，一定程度拉低了通膨速度。然而，減緩通膨的代價是經濟遭受重創，一半以上人口陷入貧困。
INDEC數據顯示，10月月通膨率從上月3.5%放緩至2.7%，為2021年11月以來最低，10月通膨年增率則是自去年11月以來首次跌破200%。
租金和公用事業成本帶動物價月增5.4%；交通、食品和非酒精飲料價格僅比上月上漲1.2%。
但對阿根廷人來說，這個好消息可能很難接受，因為他們必須勒緊褲帶才能熬到月底。
政府削減公共服務補貼，增加公共部門裁員規模。以全球標準衡量，通膨率仍高，導致購買力大幅下降。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言