7&I考慮580億美元自行收購下市 金主有Family Mart老闆

彭博引述知情人士報導，Seven & i控股公司正考慮發動管理層收購，計劃透過銀行、伊藤忠商事和創辦人伊藤家族的資金支持，讓公司下市，交易價值可能高達9兆日圓（580億美元）。

消息人士透過，若 Alimentation Couche-Tard 更積極尋求併購 Seven & i，這項交易可列為股東的另一選項。

Couche-Tard上個月對Seven & i的出價提高至每股18.19美元，形同對這家日本零售商的評價高達7.2兆日圓，但這家7-Eleven的營運商迄今公開回應。

這個尚在討論的管理層收購計畫，將是日本史上最大的一次。彭博引述知情人士指出，伊藤忠商社、創辦人家族和現有投資人將出資3兆日圓的現金和股權。日本的三大銀行集團——三井住友金融集團、三菱UFJ金融集團和瑞穗金融集團——將提供6兆日圓融資。

伊藤忠商事經營FamilyMart，是7-Eleven的競爭對手，若此交易談定，雙方可能尋求在兩家便利商店連鎖店之間發揮綜效。

知情人士透露，儘管Seven & i已經制定了有效分拆公司的計畫，但管理層收購初步將尋求收購整個事業。等交易完成後，新東家再會推動將將利潤較低的零售事業切割出去，專注於7-Eleven、便利商店和加油站的業務。