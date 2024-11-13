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南韓三星電子股價 觸及四年多來最低

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
三星電子股價近日連續下挫。美聯社
三星電子股價近日連續下挫。美聯社

南韓三星電子股價今（13）日連續第四個交易日下挫，早盤觸及四年多來的最低點。

三星股價在當地時間今天上午9時許，一度下跌2.45%至51,700韓元，這是2020年6月24日以來的最低點。而大盤KOSPI指數下跌1.1%。

今年到目前，三星股價跌了34%，以這種態勢發展下去，今年全年的三星股價，將會是逾20年表現最差的一年。反觀三星對手海力士，今年以來股價大漲32%；美國的晶片商輝達（Nvidia）更是飆漲199%。

上個月三星為獲利令人失望表示歉意。三星現在面臨中國大陸公司的競爭日增，又在人工智慧（AI）晶片需求大發的關鍵時刻營運成績落後。

大盤 美國

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