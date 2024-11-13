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這家少為人知的以色列晶片設備業者財報 為Nvidia業績捎來好兆頭

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
以色列一家知名度較低的先進封裝設備製造商Camtek上季財報，顯示輝達帶來的商機有多賺。路透
以色列一家知名度較低的先進封裝設備製造商Camtek上季財報，顯示輝達帶來的商機有多賺。路透

美國人工智慧（AI）晶片大咖輝達（Nvidia）下周即將公布財報之際，以色列一家知名度較低的先進封裝設備製造商Camtek所公布的最新業績，顯示輝達帶來的商機有多賺。

Camtek在12日公布，第3季營收比去年同期成長40%至創單季新高的1億1,230萬美元，經調整後每股盈餘為0.75美元，都高於市場預期。該公司生產運作最新AI晶片製造產線的檢測與量測設備，這在業界被稱為先進先進封裝製程，產品銷售給台積電、SK海力士等輝達主要供應商，

Camtek今年1-9月營收比去年同期成長38%，先進封裝應用同期的營收占比約為70%，共約2.18億美元，遠高於幾年前的零。Camtek也正為下一代先進封裝推出新機台。

展望前景，Camtek預期本季營收為1.15億美元，也高於分析師預測，全年營收目標為4.27億美元，將比去年成長35%，且締造新紀錄。

Camtek表示，高效運算（HPC）正驅動營收成長，執行長艾米特（Rafi Amit）說，「展望未來，HPC領域的需求依然健全」，「我們預期今年HPC對我們事業的整體貢獻將達到50%左右，且預料將是2025年的主要成長驅動力」。Camtek的上季財報與最新財測，成為科技業AI需求的好兆頭。

台積電 業績 美國

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