快訊

才剛拿下金鐘獎！澎恰恰遭控違約 和許效舜爆師徒情變

柯文哲剃光頭 游淑慧曝3意圖：如斬雞頭要自清

打嗝怎麼辦，怎麼讓打嗝停止？偏方效果因人而異 醫指點1招非常有效

Rivian盤後大漲9.5% 福斯加碼投資58億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Rivian R2 SUV。路透
Rivian R2 SUV。路透

福斯（VW）和電動車新創公司Rivian Automotive 宣布成立合資企業，這家德國汽車製造商計劃在2027年以前向Rivian和合資企業投資多達58億美元。福斯今年已透過可轉債對Rivian投資10億美元。

Rivian周二盤後股價大漲9.5%，正常交易時段下跌4.2%。Rivian上周公布的第3季財報好壞參半。

福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）說：「與Rivian的合作，是我們軟體策略的下一個合理步驟。」

Rivian 執行長RJ Scaringe則說：「我們很高興看到本公司的技術整合到Rivian以外的車輛中，這是加速電動車普及的重要推動力。」

雙方表示，合資企業的目標是利用Rivian現有的電氣架構和軟體技術組合，支持Rivian R2款在2026年上半年上市，並預計最早在2027年推出福斯集團的首款車型。

這家合資企業將由Rivian軟體長 Wassym Bensaid和福斯集團的首席技術工程師 Carsten Helbing 共同領導。

福斯 電動

延伸閱讀

基隆騎樓停車後再推街道家具 電動車激增萬輛一位難求

Stellantis要減產車輛還要漲價？都是為了歐盟目標！

全新世代福斯商旅Amarok強勢回歸！同級唯一V6柴油，預售185萬元即刻接單

Volkswagen危機四伏！福斯集團財報繳出4年來最慘表現

相關新聞

EV買氣有起色了？全球10月電動車銷量成長35%

市場研究業者Rho Motion在13日公布，全球包含純電動車、插電式混合動力車在內的電動車銷售在10月年比成長35%，...

7&I考慮580億美元自行收購下市 金主有Family Mart老闆

彭博引述知情人士報導，Seven & i控股公司正考慮發動管理層收購，計劃透過銀行、伊藤忠商事和創辦人伊藤家族的資金支持...

App藏玄機 2／從「雞蛋」到「國王」，鳥貴族靠線上行銷，把線下新客變熟客

鳥貴族App下載數在問世一個月內就超過9.8萬次，2024年2月則突破61.5萬次。事實上這個App暗藏讓許多人願意下載的玄機，而且還會一步步地成為忠實用戶。

App藏玄機 1／花四年醞釀的行銷計畫 讓鳥貴族漲價反而賣更好

日經TRENDY規劃「成功之鑰」系列，本文以鳥貴族為主題，解析日本Eternal Hospitality集團旗下「鳥貴族App」暢銷的背後原因，這款App一年內下載超過60萬次，用什麼方法讓新舊客戶都增加？

軟銀將成為頭一家採用最新NVIDIA晶片的超級電腦客戶

軟銀集團將成為輝達（NVIDIA）頭一家採用新款Blackwell架構晶片來打造超級電腦的客戶，可望滿足日本為在人工智慧...

南韓三星電子股價 觸及四年多來最低

南韓三星電子股價今（13）日連續第四個交易日下挫，早盤觸及四年多來的最低點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。