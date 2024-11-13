Rivian盤後大漲9.5% 福斯加碼投資58億美元
福斯（VW）和電動車新創公司Rivian Automotive 宣布成立合資企業，這家德國汽車製造商計劃在2027年以前向Rivian和合資企業投資多達58億美元。福斯今年已透過可轉債對Rivian投資10億美元。
Rivian周二盤後股價大漲9.5%，正常交易時段下跌4.2%。Rivian上周公布的第3季財報好壞參半。
福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）說：「與Rivian的合作，是我們軟體策略的下一個合理步驟。」
Rivian 執行長RJ Scaringe則說：「我們很高興看到本公司的技術整合到Rivian以外的車輛中，這是加速電動車普及的重要推動力。」
雙方表示，合資企業的目標是利用Rivian現有的電氣架構和軟體技術組合，支持Rivian R2款在2026年上半年上市，並預計最早在2027年推出福斯集團的首款車型。
這家合資企業將由Rivian軟體長 Wassym Bensaid和福斯集團的首席技術工程師 Carsten Helbing 共同領導。
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