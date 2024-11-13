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Netflix股價再創新高 有廣告的訂閱是新用戶成長主力

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Netflix的有廣告方案，成為新用戶成長主力。路透
Netflix的有廣告方案，成為新用戶成長主力。路透

影音串流平台Netflix（網飛）周二（12日）股價再創新高，因為公司宣布，在有廣告的訂戶層級，全球每月活躍用戶已經觸及7,000萬人。

Netflix周二說，「有提供含廣告訂閱選項的國家當中，超過50%的新訂戶是選擇有廣告的訂閱方案」，「我們持續看到橫跨所有事業領域的正向動能與成長」。

根據道瓊市場數據，Netflix股價周二收盤上漲1.8%，報819.50美元，是歷史新高價。2024年至今，Netflix股價已經上漲68%，目前朝著2015年以來表現最佳的一年前進。

Netflix同時公告，其平台在耶誕節當天要實況轉播的兩場職業美式足球聯盟（NFL）比賽，賽事內的所有廣告時段已經賣光。

Evercore ISI分析師瑪哈尼在最新的報告中寫道，「Netflix目前的每月活躍用戶數成長，以及訂戶成長的基礎，至少可以支撐公司2025年的廣告營收增加一倍的展望」。

道瓊社發出的巴隆周刊報導指出，串流服務公司在消費者開支受到高通膨擠壓的大環境下，為了要繼續擴大顧客基礎，推出有廣告的訂閱選項，節目內容插播廣告，訂閱費用可降低。

今年Netflix股價表現優於競爭者，華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）股價跌19%，派拉蒙全球（Paramount Global）跌23%。將在本周四發布財報的迪士尼，則是上漲12%。

廣告 足球 通膨

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