Fed兩官員暗示降息路徑不變 貨幣政策仍具限制性

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，他會關注即將發布的通膨數據，以確定在聯準會（Fed）12月會議是否合適再度降息。他和里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金均表示，Fed政策持續對勞動市場以及通膨已發揮抑制效果，可支持繼續降息。

卡斯哈里在雅虎金融投資會議被問到何種因素可能導致決策者下個月按兵不動時，他說：「只有通膨方面出現意外，才會讓展望出現這麼大的變化。」

「如果從現在到那時之間，我們看到通膨高於預期，那可能會讓我們按兵不動。」「很難想像從現在到12月之間勞動市場會顯著升溫，時間沒這麼多。」

巴爾金在巴爾的摩發表書面講話說，美國經濟處於良好態勢，讓Fed有降息的餘裕。

他說：「消費者強大但更挑剔，生產力更高、勞動力更有價值，使經濟處於一個良好的狀態。 無論經濟如何發展，Fed都能夠做出適當的反應」。

巴爾金表示，他正在考慮兩種經濟情境，一是隨著選舉不確定性消退，企業可能會再次開始投資及招聘，從而讓Fed專注於通膨上揚風險；二是業者可以藉裁員來應付定價能力減弱所導致的利潤被壓縮，如此可能增加Fed面臨的就業風險。

Fed上周四將利率調降25個基點，連續二度降息。雖然Fed官員9月的預測暗示11月和12月會議都會降息25個基點，但鑒於降通膨進展停滯而經濟成長強勁，投資人已減低對Fed今年最後一次開會降息的押注。

卡斯哈里說：「在我看來，目前仍處於適度緊縮的立場，但就還得走多遠而論，最終經濟會指引我們。」