油價維持在兩周低點 金價探兩個月低 2,600美元遇考驗

國際油價在過去兩個交易日重挫約5%後，周二（12日）維持在兩周低點附近，投資者消化了石油輸出國組織（OPEC）對需求成長的最新下調、美元走強以及對中國最新刺激計畫失望；金價跌至七周多來的最低水準，反映美元強勢帶來的影響。

油價小漲

布蘭特原油1月期貨漲6美分，漲幅0.1%，收在每桶71.89美元；西德州原油（WTI）12月期貨收漲8美分，漲幅0.1%，收在每桶68.12美元。

本周一，這兩種指標原油結算價均創下自10月29日以來最低。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates的分析師表示：「原油大跌後的正常趨勢是在幾個交易日內回升到前一天的區間中部左右。」

OPEC調降對2024年全球石油需求成長的預測，還下調對明年的預測，這是該產油國集團連續第四次下調預測。本月，在油價下跌的情勢下，OPEC與俄羅斯等盟國（OPEC+）延後從12月開始提高產量的計畫。

OPEC表示，2024年全球石油需求將增加每日182萬桶，低於上個月預測的每日193萬桶。該組織還將2025年全球需求成長預期從每日164萬桶調降至154萬桶。

Onyx Capital Group研究主管Harry Tchilinguirian表示：「OPEC對中國經濟強勁增長的預測與其他預測機構不一致，這些預測機構大幅下調了對中國2024年底的預期，原因是中國宏觀經濟表現不佳，財政刺激措施令人失望。」

美元兌一籃子貨幣升至四個月來的高點，這也對油價構成壓力，因為投資者不斷湧入被認為受益於川普勝選的交易中。

金價跌至近兩個月低點

金價周二跌至近兩個月低點，受累於美元走強，對川普第二次執政後經濟成長的樂觀情緒以及11月5日美國總統大選後市場大範圍轉向。

現貨黃金價格下跌0.78%，報每英兩2,598.39美元，盤初下跌1%，觸及9月20日以來最低的2,589.59美元。美國黃金期貨收低0.4%，報2,606.30美元。

美元指數升至四個多月高點，增加了其他貨幣持有者購買黃金的成本；與此同時，比特幣繼續受到投資者的追捧，他們認為川普明年1月上任時，比特幣將成為一種投資工具。美國公債殖利率也走高。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示：「我認為這只是長期看漲市場中的修正性走勢。現在認為政策是會推高通膨的。因此，如果我們看到另一波通膨來臨，那麼這應該會推動黃金走高。」

他補充說，從技術上看，市場似乎已經做好了上漲的準備，支撐位在2,600美元左右。

現貨白銀上漲0.2%，至30.72美元；白金下跌2%，至945.39美元；鈀金下跌3.5%，至946.59美元。