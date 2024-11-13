川普勝選股市慶祝行情暫歇 美股收低道瓊重摔近400點
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）上週勝選引發的股市慶祝行情暫歇，美股4大指數今天收低，其中道瓊工業指數重摔近400點。
道瓊工業指數重摔382.15點或0.86%，收43910.98點。
標準普爾指數下挫17.36點或0.29%，收5983.99點。
那斯達克指數下跌17.36點或0.09%，收19281.40點。
費城半導體指數滑落47.76點或0.93%，收5108.64點。
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