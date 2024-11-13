市場擔憂川普回鍋再掀美中貿易戰 歐股收黑
上週美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選帶動股市大漲後，有分析師指出，投資人現正擔心川普可能再掀美中貿易戰，進而壓抑市場多頭氛圍，歐股3大指數今天收黑。
倫敦FTSE 100指數下跌99.42點或1.22%，收報8025.77點。
法蘭克福DAX指數重挫414.96點或2.13%，收在19033.64點。
巴黎CAC 40指數滑落199.90點或2.69%，收7226.98點。
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