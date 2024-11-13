市場擔憂川普回鍋再掀美中貿易戰 歐股收黑

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

上週美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選帶動股市大漲後，有分析師指出，投資人現正擔心川普可能再掀美中貿易戰，進而壓抑市場多頭氛圍，歐股3大指數今天收黑。

倫敦FTSE 100指數下跌99.42點或1.22%，收報8025.77點。

法蘭克福DAX指數重挫414.96點或2.13%，收在19033.64點。

巴黎CAC 40指數滑落199.90點或2.69%，收7226.98點。

川普 指數 美國

延伸閱讀

美媒：FBI局長瑞伊恐走人 川普顧問巴特爾接替

與川普交好 美媒分析「馬斯克非季辛吉」：美中關係有望改善 但成效有限

捷克總理與川普通話 談論烏克蘭與中東局勢

尹錫悅將出訪中南美 可能與川普會面…官員：返韓日程或有變

相關新聞

美股漲勢略歇！早盤平盤整理 台積ADR跌1%

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數在周一（11日）悉數改寫歷史收盤新高後，川普政策的不確定性和獲利出場壓力，使得...

美衝核能 拚2050年容量三級跳

美國總統拜登政府正擬定計畫，目標是使美國的核電容量在二○五○年前增為三倍，以滿足對這種全天候乾淨能源技術激增的需求。

「川普交易」正當紅 如何操作最有利？

美國總統大選結果於6日迅速出爐，共和黨候選人川普順利當選，美股演出慶祝行情，上周標普500指數大漲逾4%，那斯達克指數更上漲近6%，道瓊工業指數也上漲4%，更有利的是VIX美股恐慌指數大幅下降32%，是2021年12月以來最大單周降幅，預示市場之前對選情的疑慮在一夜之間蒸發殆盡。

折扣可以發更多了？蝦皮上季首次獲利 力抗TikTok、Lazada競爭

彭博資訊報導，冬海集團（Sea）的電子商務部門蝦皮（Shopee）上季首度獲利，顯示該公司在東南亞市場能抵禦規模較大的中...

OPEC連續第四個月下修全球石油消費量預估

石油輸出國組織（OPEC）連續第4個月下修今年與明年的石油需求成長預估量，顯示OPEC終於體認到中國大陸石油需求減緩的影響。...

美超微提交年報期限將至 市場關注是否能維持上市地位

美超微年報持續難產，市場關注美超微是否能於16日前提交2024會計年度10-K年報，或提交於180日內重新符合規定的補救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。