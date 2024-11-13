聽新聞
0:00 / 0:00

美衝核能 拚2050年容量三級跳

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導

美國總統拜登政府正擬定計畫，目標是使美國的核電容量在二○五○年前增為三倍，以滿足對這種全天候乾淨能源技術激增的需求。

根據十二日公布的計畫，美國將在本世紀中葉前建造新反應爐、重啟核電廠，以及升級現有設施，以使部署的核電容量增加二百GW（百萬瓩）。短期內目標是十年內要有三十五GW新容量投入營運。彭博資訊引述拜登政府的報告說，要達成這項二○三五年目標，需要迅速採取行動，為多座反應爐設計提供足夠的訂單，進而帶動對燃料和零件供應鏈的投資。

白宮國家氣候顧問札迪說，拜登政府正在解決阻礙核子發展的問題，包括缺乏熟練勞工、國內燃料供應和監管基礎設施。札迪表示：「我們已經掃除了許多阻撓這種無碳電力發展的障礙」。

這項策略可望獲總統當選人川普的支持，川普在競選過程中呼籲建造新的核子反應爐，以提供人工智慧（AI）與資料中心等吃電怪獸的用電。

美國國會兩黨也支持核能產業東山再起，並於今年七月制定立法，為美國核能管理委員會（NRC）提供新工具，以監管先進反應爐、發放新燃料的許可，並評估製造方面的突破，以更快速、成本更低的方式建置核設施。

隨著各國計畫加速增添低排放發電來源，加上AI資料處理等能源密集產業的用電量不斷飆升，世界對核能的需求正在與日俱增。

微軟公司九月敲定一項協議，可從恢復發電的賓州三哩島核電廠獲取電力，而Alphabet旗下的Google、電商巨頭亞馬遜，以及億萬富豪金融家葛里芬最近都展現對原子能的興趣。

核能 核電 美國

延伸閱讀

中美領袖缺席COP29 東道主亞塞拜然為化石燃料辯解

川普恐掀貿易戰 本周APEC峰會陰影籠罩

需求暴增 美國計劃2050年前核電容量擴增兩倍

拜登周三在白宮會面川普 將遊說川普不要放棄烏克蘭

相關新聞

美股漲勢略歇！早盤平盤整理 台積ADR跌1%

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數在周一（11日）悉數改寫歷史收盤新高後，川普政策的不確定性和獲利出場壓力，使得...

美衝核能 拚2050年容量三級跳

美國總統拜登政府正擬定計畫，目標是使美國的核電容量在二○五○年前增為三倍，以滿足對這種全天候乾淨能源技術激增的需求。

「川普交易」正當紅 如何操作最有利？

美國總統大選結果於6日迅速出爐，共和黨候選人川普順利當選，美股演出慶祝行情，上周標普500指數大漲逾4%，那斯達克指數更上漲近6%，道瓊工業指數也上漲4%，更有利的是VIX美股恐慌指數大幅下降32%，是2021年12月以來最大單周降幅，預示市場之前對選情的疑慮在一夜之間蒸發殆盡。

折扣可以發更多了？蝦皮上季首次獲利 力抗TikTok、Lazada競爭

彭博資訊報導，冬海集團（Sea）的電子商務部門蝦皮（Shopee）上季首度獲利，顯示該公司在東南亞市場能抵禦規模較大的中...

OPEC連續第四個月下修全球石油消費量預估

石油輸出國組織（OPEC）連續第4個月下修今年與明年的石油需求成長預估量，顯示OPEC終於體認到中國大陸石油需求減緩的影響。...

美超微提交年報期限將至 市場關注是否能維持上市地位

美超微年報持續難產，市場關注美超微是否能於16日前提交2024會計年度10-K年報，或提交於180日內重新符合規定的補救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。