聽新聞
0:00 / 0:00

大選以來飆升逾30% 比特幣回落至85,133美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統當選人川普挺數位資產立場，以及國會有不少議員支持加密貨幣的前景，推動比特幣繼11日站上88,000美元後，12日首次升破89,500美元大關。稍後因漲多回檔，回跌約3%，至85,133美元。

川普拿下亞利桑那，橫掃七個戰場州，壓倒性勝利引發數位資產開起狂歡派對。該行業為了支持親加密貨幣的候選人，豪擲逾1億美元。

自上周大選以來，比特幣已飆升逾30%，幾乎每天都在改寫新高。

Cumberland Labs研究主管紐豪斯說，「比特幣繼續打破預期、創下新高。市場走勢像是終於意識到，未來幾年我們將處於勢不可擋的牛市。」

根據彭博資訊的報價，全球最大加密幣比特幣12日一度上漲逾2%，到史上最高的89,968美元。其它加密貨幣同步勁揚，包括馬斯克推崇的狗狗幣。

比特幣期權交易員看好比特幣上看10萬美元，加密貨幣期權交易所Deribit的數據顯示，投資者紛紛押注比特幣最早將在今年底突破這一里程碑。

加密貨幣 川普 比特幣

延伸閱讀

與川普交好 美媒分析「馬斯克非季辛吉」：美中關係有望改善 但成效有限

用人唯「忠」 川普新政府公布了哪些人選？

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

川普當選後 馬斯克母親現身上海代言陸品牌床墊

相關新聞

美股漲勢略歇！早盤平盤整理 台積ADR跌1%

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數在周一（11日）悉數改寫歷史收盤新高後，川普政策的不確定性和獲利出場壓力，使得...

歐洲線海運搶艙運價大漲 陸出口商加緊出貨美國

川普效應發酵，全球貨櫃航運爆發搶艙大潮，不僅10月遠東出貨北美貨櫃量激增，此一效應也外溢到遠歐貿易海運線。貨櫃巨擘馬士基...

歐搜尋引擎結盟 叫陣Google

歐洲兩大搜尋引擎公司Ecosia和Qwant宣布結盟，聯手打造一種全新的歐洲搜尋索引，並降低對美國大型科技公司的依賴。

減排官司案 殼牌勝訴

能源巨擘殼牌（Shell）對2021年加速減排的指標性判決提起上訴，12日勝訴，重創想靠法律管道推動氣候行動的人士，可能...

華爾街年終獎金 看增35%

華爾街金融業的幾乎所有領域，今年年終獎金均有望攀升，為2021年來首見，增幅最多達35%。而且川普重掌白宮後，明年年終甚...

OPEC 連四月下修石油需求

石油輸出國組織（OPEC）12日連續第四個月下修今、明兩年的石油需求成長預估量，顯示OPEC終於認清中國大陸石油需求減緩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。