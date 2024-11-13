大選以來飆升逾30% 比特幣回落至85,133美元

美國總統當選人川普挺數位資產立場，以及國會有不少議員支持加密貨幣的前景，推動比特幣繼11日站上88,000美元後，12日首次升破89,500美元大關。稍後因漲多回檔，回跌約3%，至85,133美元。

川普拿下亞利桑那，橫掃七個戰場州，壓倒性勝利引發數位資產開起狂歡派對。該行業為了支持親加密貨幣的候選人，豪擲逾1億美元。

自上周大選以來，比特幣已飆升逾30%，幾乎每天都在改寫新高。

Cumberland Labs研究主管紐豪斯說，「比特幣繼續打破預期、創下新高。市場走勢像是終於意識到，未來幾年我們將處於勢不可擋的牛市。」

根據彭博資訊的報價，全球最大加密幣比特幣12日一度上漲逾2%，到史上最高的89,968美元。其它加密貨幣同步勁揚，包括馬斯克推崇的狗狗幣。

比特幣期權交易員看好比特幣上看10萬美元，加密貨幣期權交易所Deribit的數據顯示，投資者紛紛押注比特幣最早將在今年底突破這一里程碑。