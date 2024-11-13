聽新聞
0:00 / 0:00

末日博士羅比尼：「債市義勇軍」可能回歸

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）表示，美國總統當選人川普重返白宮後，中國大陸這回交手可能落居下風。另外，若川普奉行自己的龐大支出計畫，讓2017年減稅政策永久實施，反對激進財政政策的「債市義勇軍」（Bond Vigilantes）可能回歸。

羅比尼接受彭博電視訪問，被問及這次大陸與川普交手會處於上風、還是下風時，他認為處於下風。大陸經濟成長率到2020年代結束時最低可能放緩至3%，即使川普上任前，大陸傾銷過剩的供應也難以為繼。

他說，也許「川普震撼」會迫使大陸推動內部改革，但他不確定這是否很快發生。羅比尼本周五即將在經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」開講。

此外，羅比尼也表示，川普若讓2017年減稅政策永久實施，「市場紀律會來得相當快」，當債券殖利率走高、股市回檔修正、債市義勇軍認為政策沒有永續性，「稱職的經濟顧問就會警告川普，不要採取激進的民粹主義經濟政策，改為較溫和的版本」。「債券義勇軍」指的是投資人痛恨政客不守財政紀律、助長通膨，因此拋售持有的債券，以懲罰政府揮霍無度，進而推高殖利率，試圖藉此影響決策者。

債券 川普 高殖利率

延伸閱讀

與川普交好 美媒分析「馬斯克非季辛吉」：美中關係有望改善 但成效有限

捷克總理與川普通話 談論烏克蘭與中東局勢

尹錫悅將出訪中南美 可能與川普會面…官員：返韓日程或有變

市場憂心川普回鍋中美貿易戰再起 亞股多收跌

相關新聞

美股漲勢略歇！早盤平盤整理 台積ADR跌1%

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數在周一（11日）悉數改寫歷史收盤新高後，川普政策的不確定性和獲利出場壓力，使得...

歐洲線海運搶艙運價大漲 陸出口商加緊出貨美國

川普效應發酵，全球貨櫃航運爆發搶艙大潮，不僅10月遠東出貨北美貨櫃量激增，此一效應也外溢到遠歐貿易海運線。貨櫃巨擘馬士基...

歐搜尋引擎結盟 叫陣Google

歐洲兩大搜尋引擎公司Ecosia和Qwant宣布結盟，聯手打造一種全新的歐洲搜尋索引，並降低對美國大型科技公司的依賴。

減排官司案 殼牌勝訴

能源巨擘殼牌（Shell）對2021年加速減排的指標性判決提起上訴，12日勝訴，重創想靠法律管道推動氣候行動的人士，可能...

華爾街年終獎金 看增35%

華爾街金融業的幾乎所有領域，今年年終獎金均有望攀升，為2021年來首見，增幅最多達35%。而且川普重掌白宮後，明年年終甚...

OPEC 連四月下修石油需求

石油輸出國組織（OPEC）12日連續第四個月下修今、明兩年的石油需求成長預估量，顯示OPEC終於認清中國大陸石油需求減緩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。