末日博士羅比尼：「債市義勇軍」可能回歸

「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）表示，美國總統當選人川普重返白宮後，中國大陸這回交手可能落居下風。另外，若川普奉行自己的龐大支出計畫，讓2017年減稅政策永久實施，反對激進財政政策的「債市義勇軍」（Bond Vigilantes）可能回歸。

羅比尼接受彭博電視訪問，被問及這次大陸與川普交手會處於上風、還是下風時，他認為處於下風。大陸經濟成長率到2020年代結束時最低可能放緩至3%，即使川普上任前，大陸傾銷過剩的供應也難以為繼。

他說，也許「川普震撼」會迫使大陸推動內部改革，但他不確定這是否很快發生。羅比尼本周五即將在經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」開講。

此外，羅比尼也表示，川普若讓2017年減稅政策永久實施，「市場紀律會來得相當快」，當債券殖利率走高、股市回檔修正、債市義勇軍認為政策沒有永續性，「稱職的經濟顧問就會警告川普，不要採取激進的民粹主義經濟政策，改為較溫和的版本」。「債券義勇軍」指的是投資人痛恨政客不守財政紀律、助長通膨，因此拋售持有的債券，以懲罰政府揮霍無度，進而推高殖利率，試圖藉此影響決策者。