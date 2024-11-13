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英飛凌 營運出現轉機

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

德國晶片製造商英飛凌（Infineon）預期今年度營收將較去年度略減，但也透露今年度結束前，業績應有所起色，反映汽車產業需求疲軟的現象可能快要結束。

英飛凌12日公布，該公司在截至9月的2024會計年度第4季（上季）淨損8,400萬歐元（8,922萬美元），遠低於市場預期的獲利5.1億歐元，營收年減6%至39.2億歐元，也不如預期。上季主要部門營業利益則由一年前的10.4億歐元下滑至8.32億歐元，部門利潤率（獲利能力指標）則由一年前的25.2%降至21.2%。

2024（去）年度的全年營收為149.6億歐元（159.4億美元）。而英飛凌預期，2025（今）年度的營收將「略減」，同時低於彭博訪調分析師預期的157.5億歐元。

對於英飛凌的保守展望，投資人報以「漲」聲，該公司12日在法蘭克福的股價一度上漲5.5%。Jefferies分析師指出，疲弱的財測可使英飛凌未來幾個月必須下修的風險降到最低。

花旗分析師在報告中寫道，英飛凌展望疲軟，但該公司「財測透露，到（今年度）第4季將恢復兩位數成長。」

彭博分析師也說，市場不意外英飛凌會預估今年度營收微幅下滑，但該公司對車用部門銷售的下滑幅度預估，似乎比外界預期的高個位數減幅來得小，對本季營收預估比預期低了15%，意味著在本年度截止前，須強勁復甦，儘管在業界面臨逆風下可能遭遇挑戰。

分析師 業績 風險

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