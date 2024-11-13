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OPEC 連四月下修石油需求

經濟日報／ 編譯任中原簡國帆／綜合外電

石油輸出國組織（OPEC）12日連續第四個月下修今、明兩年的石油需求成長預估量，顯示OPEC終於認清中國大陸石油需求減緩的影響。

根據OPEC最新預測，今年全球每日石油消費量為1.04億桶，比去年增加180萬桶，增幅略低於2%，比之前的預估量下修10.7萬桶，主因對整個亞洲（包括中國大陸與印度）及非洲的消費數據，都低於原先的預估。2025年每日消費量將增加150萬桶，比原先的預估減少10.3萬桶。

從7月以來，OPEC已將今年的預估需求增量下修近20%，同期間國際油價也持續走低。但OPEC的預估仍比華爾街各銀行、石油貿易商及沙烏地阿拉伯阿美石油公司的預估相對樂觀。OPEC預估的成長率約比國際能源總署（IEA）的預估高出一倍。

OPEC並預估，從明年初開始需求量將逐月小幅增加，並將於12月1日會議上重新檢討預估數量。

 不過油價展望可能因為川普二進白宮而受到影響。川普在第一任期間，曾經限制伊朗出口，且經曾抨擊OPEC維持高油價。  

另外，在聯合國針對碳排市場規範達成重大突破的隔天，沙烏地阿拉伯啟動碳交易市場，以釋出對抗氣候變遷的資金。

OPEC 油價

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