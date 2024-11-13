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華爾街年終獎金 看增35%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

華爾街金融業的幾乎所有領域，今年年終獎金均有望攀升，為2021年來首見，增幅最多達35%。而且川普重掌白宮後，明年年終甚至可能優於今年。

薪酬顧問公司Johnson Associates表示，投資銀行人士、交易員、資產和財富管理專業人員，今年年終升幅可望為兩位數。協助企業銷售債券的銀行人士，年終增幅可能最大，達25%~35%。股權承銷的銀行人士居次，升幅在15%~25%。

財富管理服務的需求強健，預料會讓這個領域員工年終增加7%~12%，高於Johnson Associates 8月估計的10%。

而市場上漲、主動型ETF和另類投資工具吸金，資產管理部門人士料有相同升幅。

Johnson Associates執行董事強生說：「這是不同凡響的一年，幾乎所有金融領域（的年終）皆大幅攀升」，「大多數人不至於狂喜，但也相當開心。企業對2025年相當樂觀。」

不過房地產投資、零售與商業銀行是少數例外，今年年終將持平或減少。

儘管情況有可能在最後一季生變，但目前趨勢指向，今年美國銀行業年終將是2021年來最好的一年。之前兩年狀況冷清，主因高利率縮限交易活動、也削弱投資銀行和基金經理人的費用，2024年企業交易、股票銷售、債券買賣都逐漸復甦。

投資銀行 行人 財富

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