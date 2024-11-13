美拚乾淨能源 核電喊增兩倍 預訂2050年前增加200GW

拜登政府正擬定計畫，目標是使美國的核電容量在2050年前增加兩倍，以滿足對這種全天候乾淨能源技術激增的需求。

根據12日公布的計畫，美國將在本世紀中葉前建造新反應爐、重啟核電廠，以及升級現有設施，以使部署的核電容量增加200GW（百萬瓩）。短期內白宮的目標是十年內要有35GW新容量投入營運。彭博資訊引述拜登政府的報告說，要達成這項2035年目標，需要迅速採取行動，為多座反應爐設計提供足夠的訂單，進而帶動對燃料和零件供應鏈的投資。

美國的發電配比 圖／經濟日報提供

白宮國家氣候顧問札迪（Ali Zaidi）說，拜登政府正在解決阻礙核子發展的問題，包括缺乏熟練勞工、國內燃料供應和監管基礎設施。札迪表示：「我們已經掃除了許多阻撓這種無碳電力發展的障礙。」

這項策略可望獲得總統當選人川普的支持，川普在競選過程中呼籲建造新的核子反應爐，以提供人工智慧（AI）與資料中心等吃電怪獸的用電。

美國國會兩黨也支持核能產業東山再起，並於今年7月制定立法，為美國核能管理委員會（NRC）提供新工具，以監管先進反應爐、發放新燃料的許可，並評估製造方面的突破，以更快速、成本更低的方式建置核設施。

隨著各國計畫加速增添低排放發電來源，加上AI資料處理等能源密集產業的用電量不斷飆升，世界對核能的需求正在與日俱增。

微軟公司9月敲定一項協議，可從恢復發電的賓州三哩島核電廠獲取電力，而Alphabet旗下的Google、電商巨頭亞馬遜，以及億萬富豪金融家葛里芬（Ken Griffin）最近都展現對原子能的興趣。

在美國提出這項計畫之際，世界各國領導人正齊聚亞塞拜然，參加為期兩周的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第29屆締約方大會（COP29）氣候峰會，並面臨擴大碳減排的壓力。在去年的聯合國會議上，美國和其他約20個國家簽署了在2050年前將核電容量增加兩倍的承諾。