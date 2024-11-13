減排官司案 殼牌勝訴

能源巨擘殼牌（Shell）對2021年加速減排的指標性判決提起上訴，12日勝訴，重創想靠法律管道推動氣候行動的人士，可能對未來的氣候官司帶來深遠影響。

荷蘭海牙上訴法庭12日表示，儘管殼牌需要減少溫室氣體排放，但法庭無法決定減排程度，決定全面駁回2021年判決。

2021年5月海牙地方法院裁定，殼牌必須在2030年將溫室氣體排放，降至比2019年水準低上45%，並要求殼牌為企業價值鏈的所有碳排負責，包括該公司出售的商品，也就是所謂的範疇三（Scope 3）排放。

這是史上首次有公司措施，依法須遵循巴黎協定，被視為氣候之戰的分水嶺時刻，並引發對其他化石燃料公司的新一波訴訟。

現在正值聯合國第29屆氣候峰會開幕之際，殼牌勝訴，是這場官司的最新轉折。殼牌在今年稍早的上訴聽證表示，企業的減排要求不應由法院決定，應由政府做主。上訴法院同意該公司看法，指出減排的絕對命令，可能會在全球產生負面效應。