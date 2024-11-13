歐搜尋引擎結盟 叫陣Google

歐洲兩大搜尋引擎公司Ecosia和Qwant宣布結盟，聯手打造一種全新的歐洲搜尋索引，並降低對美國大型科技公司的依賴。

CNBC報導，這兩家歐洲搜尋公司同意組成合資企業，稱為歐洲搜尋觀點（EUSP），兩家公司各擁50%股權，目標是在2025年初在法國先推出，提供「改良的」法文及德文搜尋結果。

Ecosia總部在柏林，Qwant總部在巴黎。Qwant是聚焦隱私的搜尋引擎，承諾不追蹤用戶或轉賣他們的個資。Ecosia的搜尋引擎著重永續性，承諾自家平台上的搜尋每達50筆，就種一棵樹。

搜尋功能引導使用者存取網際網路，但目前相關基礎設施主要掌控在Google手中。Google目前是首屈一指的搜尋引擎，全球市占率達90%。即使是替代的搜尋引擎選項，例如Escosia和Qwant，也必須仰賴微軟等科技公司既有的技術，才能提供搜尋結果。

Ecosia執行長柯洛爾接受CNBC訪問時表示，這項計畫之所以能推行，一部分是拜歐盟聚焦科技公司的競爭規定所賜。依照今年稍早生效的「數位市場法」（DMA），大型科技公司必須扮演好「守門人」角色，開放自家平台供公平、合理的存取。

以Google為例，按DMA規定，須與其他公司分享可訓練搜尋模型的有用數據。

諸如Ecosia、Qwant和DuckDucko這類替代搜尋引擎，並未開發自己的後端基礎設施。透過雙方的合資計畫，他們將重頭打造自己的搜尋索引，以便從不同的搜尋引擎集結搜尋結果。Ecosia去年改用由Google和Bing混搭的搜尋結果。

Ecosia和Qwant強調聯手打造的新搜尋索引將是「隱私第一」，採用2023年Qwant重新設計的技術。Ecosia和Qwant打造的新搜尋索引除自用外，也將開放給其他獨立搜尋引擎及科技公司使用。