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折扣可以發更多了？蝦皮上季首次獲利 力抗TikTok、Lazada競爭

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
冬海集團（Sea）的電子商務部門Shopee上季首度獲利，經調整後的息稅折舊攤銷前獲利達到3,440萬美元。路透
冬海集團（Sea）的電子商務部門Shopee上季首度獲利，經調整後的息稅折舊攤銷前獲利達到3,440萬美元。路透

彭博資訊報導，冬海集團（Sea）的電子商務部門蝦皮（Shopee）上季首度獲利，顯示該公司在東南亞市場能抵禦規模較大的中國對手競爭。

在經歷多年虧損後，蝦皮經調整後的上季息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）達到3,440萬美元；在截至9月的三個月內，冬海的銷售額成長31%至43億美元，優於市場預估的41億美元。冬海的整體淨利為1.533億美元，高於分析師預期的1.286億美元，股價在美國12日盤前交易上漲約7%。冬海旗下模較小但較賺錢的遊戲部門Garena，為該公司發展電子商務業務提供了財務支援。

這項財報也緩解了對蝦皮前景的一些擔憂，這個冬海的線上零售部門，正全力抵禦來自字節跳動旗下TikTok和阿里巴巴下Lazada的競爭。這兩家中國公司一直利用其平台的聊天機器人等人工智慧功能為賣家服務，試圖削弱Shopee在東南亞電子商務市場的主導地位。Shein和拼多多旗下Temu等新競爭者，也瞄準了這個人口逾6.75億且越來越多消費者轉向線上購物的龐大市場。

冬海的股價也反映了電商市場的波動，在經歷了兩年的暴跌後，今年該公司股價漲了一倍多。冬海曾是亞洲最熱門的電子商務公司之一，之前失去了一些動能，如今正試圖讓投資人相信其長期獲利潛力。

冬海執行長李小冬在聲明中表示：「我們繼續專注於實現增長，我們預期Shopee未來將保持獲利。」

冬海第3季電子商務交易商品總額成長了25%，達到251億美元，高於預期。李小冬日前在新加坡舉行的會議上說，該公司預計電子商務活躍用戶將達到10億人，但未說明具體時間。

拼多多 東南亞 蝦皮

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