川普勝選加持 比特幣飆漲逼近9萬美元大關
自美國總統當選人川普勝選以來，由於各方預期，他領導的政府將對加密貨幣友好，而帶動一波慶祝行情，推升比特幣持續飆漲，如今已逼近9萬美元大關。
路透社報導，自從美國總統大選以來，全球最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）本週成為最受矚目的投資標的之一，自11月5日美國總統選舉投票日迄今，比特幣漲幅約30%，今天更一度飆至8萬9982美元，最新報下跌1.4%，來到8萬6730美元。
新加坡加拿大皇家銀行資本市場（RBC CapitalMarkets）亞洲外匯策略師艾爾文．陳（Alvin Tan）表示：「幣圈認為他們有一位志同道合的總統即將上任。」
比特幣飆漲也帶動挖礦公司Riot Platforms股價11日大漲近17%，其他挖礦公司MARA Holdings和CleanSpark股價也狂漲近30%。
本身是軟體公司，也投資比特幣的MicroStrategy宣布在10月31日至11月10日間斥資20億美元買比特幣，MicroStrategy股價11日大漲約26%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言