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全球瘋買加密貨幣 幣安：11月淨資金流入超過50億美元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
根據DeFiLlama數據，幣安11月淨資金流入超過50億美元。路透
根據DeFiLlama數據，幣安11月淨資金流入超過50億美元。路透

全球加密貨幣交易所幣安連續兩周記錄到十億美元資金流入，根據DeFiLlama的數據，幣安在11月淨資金流入已超過50億美元，這個數據是第二大平台淨資金流入的五倍之多。

美國總統選舉結果11月6日正式揭曉，而在同一天，幣安單日記錄到超過1300萬次的應用程式造訪量，在此趨勢的推動下，幣安用戶資產持有量已達到1300億美元。根據DeFiLlama數據顯示，這是自兩年前幣安開始推出儲備證明以來，最高的用戶資產持有量。

此外，CryptoQuant報告指出，幣安的儲備比例（顯示幣安持有的儲備占所有交易所儲備的比例）在本月已上升至25%，較2023年11月的21%提高了4%。

綜觀近期加密貨幣市場趨勢，幣安發現，自11月5日以來，比特幣（BTC）價格上漲了近20%，以太幣（ETH）價格更是飆升了30%。這些價格變動彰顯了數位資產在現代金融體系中的關鍵角色。

幣安執行長Richard Teng表示，「這段幣價屢創新高的時期，連續十億美元資金流入幣安以及儲備比例的提升，在在展現了幣安的實力和韌性，並成為全球近2.4億用戶的選擇。同時這也反映出數位資產日益增長的接受度和其在全球金融領域的成長。」

Richard Teng進一步說明，「在美國總統選舉等重大政治事件發生期間，圍繞加密貨幣的討論也越來越多，這表明加密貨幣在形塑未來金融和政策方面扮演著日益重要的角色。我們確實正在見證加密貨幣的黃金時代，它的潛力正在全球受到擁抱和實現。」

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