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沙烏地阿拉伯啟動碳交易市場 助對抗氣候變遷

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
沙烏地阿拉伯12日啟動碳交易市場。美聯社
沙烏地阿拉伯12日啟動碳交易市場。美聯社

在聯合國針對碳排市場規範達成重大突破的隔天，沙烏地阿拉伯啟動碳交易市場，以釋出對抗氣候變遷的資金。

沙國的自願碳市場交易所12日將標售超過250萬噸的碳權（carbon credit），這些碳權來自孟加拉、巴西、衣索比亞、馬來西亞巴基斯坦及越南等17國，籌得資金將用於協助資助全球南方的氣候計畫，並支持沙國的淨零碳排目標。

經營這個碳交易平台的企業，有80%股權由沙國公共投資基金（PIF）所有，其他20%股權握在證交所營運商Tadawul集團手上。

碳市場的支持者主張，這塊市場將讓汙染者能像減碳計畫購買碳全，達成氣候目標，並且釋出數十億美元的資金，但近年全球碳權需求在傳出多起「漂綠」指控後，已低迷不振。

在政府並未強制要求企業抵銷碳排的中東，阿布達比率先推出碳權交易所，但只維持一年，經營該平台的公司10月就停止營運。

孟加拉 巴基斯坦 馬來西亞

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