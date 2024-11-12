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波音與衣航墜機事故家屬達和解 避免民事審判

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

陷入困境的美國航空巨擘波音公司（Boeing）今天趕在最後一刻，與2019年衣索亞航空737 MAX客機墜毀事故中的一名女性罹難者家屬達成和解，以避免美國聯邦的民事審判。

3名熟知內情的消息人士告訴法新社，雙方已在庭外和解，但沒有透露細節。

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架波音737MAX 8型客機2019年從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛數分鐘後墜毀，機上157人無一生還。芝加哥（Chicago）法院預定明天開庭審理相關訴訟。

知情人士透露，此案最初涉及6名原告，除了目前這名原告外，其他都已與波音達成和解。

此案最後一名原告，是印度裔女性罹難者努卡瓦拉普（Manisha Nukavarapu）的家屬；努卡瓦拉普在2019年3月10日搭上這架死亡班機。

消息人士說，明天開庭時，雙方將向法官阿隆索（Jorge Alonso）報告和解事宜，法官必須批准協議內容，才能正式和解。

消息人士告訴法新社：「這是一次僅針對損害賠償的審判，意味有關波音公司的責任證據不會呈堂證供。」

原告家屬律師並未回應法新社的置評要求。

亞航 波音 美國航空

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