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美國清潔能源投資與建設不停歇 全球電網亟需更新與升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社的報導，由於美中雙邊貿易威脅加大，工廠因預期美國和歐盟進一步加徵關稅而將庫存湧向主要市場，使得中國大陸10月出口增速創兩年多來新高。根據中國海關數據顯示，大陸的出境貨運量上個月年增12.7%，超出了經濟學家預測的5.2%和9月份2.4%的增幅。經濟學家表示，預計未來幾個月大陸的出貨量將保持強勁，而任何潛在的關稅威脅則可能要到明年下半年才會顯現。

休士頓大學能源研究員表示，雖然川普重返白宮後，將把國家能源政策的重點重新放在提高石油和天然氣產量上。然而先前拜登政府所推動的清潔能源計畫與補貼政策法律幾乎不可能被廢除，因此川普回歸將只能減緩而不是停止美國清潔能源的投資與建設熱潮。

另外，美國能源部表示，在聯邦稅收抵免和州政府可再生能源指令以及降低成本技術進步的推動下，太陽能和風能等再生能源是電網中成長最快的部分。

街口投信整理，受到過去幾個月颶風的侵襲，摧毀了北卡羅來納州和南卡羅來納州數英里的輸電線路和電線桿，導致數萬名客戶斷電；而該地區最大公用事業公司－杜克能源表示，估計恢復因颶風受損的設施總成本將在24億至29億美元之間。顯示出美國電網的脆弱，倘若不盡快進行電網更新與升級建設的話，在極端氣候的影響下，未來電網斷電的風險恐將急遽增加。

再生能源 美國

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