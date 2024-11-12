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原油和金價大幅下跌 基本金屬全面走低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國總統大選效應繼續在金融市場蕩漾，原油、黃金和基本金屬全面下跌。除了強勢美元帶來壓力之外，中國大陸需求前景不佳也拖累了石油和工業金屬的走勢。以下是整理自彭博的商品行情：

油價擴大跌幅

原油擴大跌勢，西德州中級原油（WTI）期下跌3.3%，收於每桶68美元附近，布蘭特原油收在每桶72美元下方。

周末公布數據顯示，大陸10月消費通膨疲軟，出廠價格繼續下降，可見政府最新一輪的刺激措施遠不足以使經濟擺脫通縮困擾。

美元進一步攀升，使美元計價的大宗商品吸引力下降。

WTI 12月原油期貨下跌3.3%，結算價報每桶68.04美元；布蘭特原油1月期貨結算價下跌2.8%，報每桶71.83美元。

金價跌至一個月低點

金價周一一度下跌2.6%至每英兩 2,614.14美元，為10月10日以來最低盤中價位。

上周川普大選獲勝引發股市和美元大漲，黃金一周累計下跌了1.9%。

德意志銀行分析師Michael Hsueh在報告中寫道，標普500指數和美元走強通常對黃金價格不利。

最新的商品期貨交易委員會數據顯示，避險基金經理的黃金多頭部位已經降至12周低點。

紐約時間下午2點，黃金現貨下跌2.4%，報2,619.71美元/盎司；白銀和鈀金也走低。

銅和其他金屬下跌

銅和其他工業金屬周一延續跌勢，因為強勢美元和中國大陸需求前景疲弱繼續給大宗商品價格造成壓力。

從鋁到鎳等金屬普遍走低，銅則邁向連續第七周下跌；上周五中國公布的刺激措施缺乏驚喜，不利於銅的需求前景。

截至收盤，LME銅期貨下跌1.2%，報9331.5美元/噸； LME鋁期貨下跌1.3%，報2586.5美元/噸。

金價 黃金

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