川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

美元周一漲至7月2日以來最高，美國大選之後所謂川普行情繼續發威。歐元兌美元跌至4月來最低價位，而日圓跌幅最重。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.5%至105.543。 交易員繼續押注因川普當選受益的資產，選舉結果引發猜測，如果川普政策顯著刺激經濟並使通膨承壓，聯準會（Fed）可能不會大幅降息。

周三發布的消費者物價指數也成為關注焦點。

摩根士丹利策略師James Lord在周一的報告中寫道，「考慮到關稅影響和對財政政策的潛在預期，我們認為美國大選結果將支撐美元，」「如果新一屆政府優先鎖定關稅並提前財政支持，在2025年發揮影響，那麼我們認為可能會更早影響美元，且程度會更大」。

美國公債現貨交易周一因節日休市；美國公債期貨走低。

歐元兌美元貶值0.6%至1.0655；稍早一度觸及4月以來最弱。

美元兌日圓一度上漲0.9%至153.95的盤中高點。

石破茂獲得日本國會支持當選為首相，他計劃本月和川普會面。