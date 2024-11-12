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華爾街策略師雅德尼：沒熊市 標普500指數2030年衝上10,000點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Yardeni Research總裁雅德尼預測，川普的經濟政策喚醒投資人的「動物本能」，將推動標普500指數在2030年底前衝上10,000點。路透
Yardeni Research總裁雅德尼預測，川普的經濟政策喚醒投資人的「動物本能」，將推動標普500指數在2030年底前衝上10,000點。路透

長期追蹤市場和經濟的華爾街投資策略師、Yardeni Research總裁雅德尼（Ed Yardeni）表示，美國總統當選人川普的經濟政策喚醒投資人的「動物本能」，將推動標普500指數在2030年底前衝上10,000點。

此一超級樂觀預測對應的標普500指數漲幅是66%，這再度表明在美國大選之後，華爾街對美股愈發樂觀。雅德尼將2024、2025和2026年的年底目標價位分別上調到6,100（今年可再漲約1.7%）、7,000和8,000點。

他周一撰寫報告說，「股市投資人對於政權更迭至對商業更友好、推動減稅和放鬆管制的政府感到興奮」。

川普勝選後，美股強勁上漲，標普500指數上周以4.7%的漲幅創今年來最佳單周表現。其他策略師也紛紛上調預測。Evercore ISI策略師伊曼紐（Julian Emanuel）上周表示，歷史表明牛市仍處於起步階段。

雅德尼的預測是基於川普政策——特別是下調公司稅率——將為美國企業帶來更大利潤的觀點。他還說，如果俄烏戰爭和中東衝突得到解決，預計股市還將進一步上漲。

雅德尼說，「雖然我們預計直至2030年不會出現熊市，但無疑中途會有一些回調」，即便如此，消費者和企業的樂觀情緒很有可能改善，並重複2016年川普當選時的相同路徑，「動物本能捲土重來」。

川普 指數 美國大選

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