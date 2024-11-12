台積電ADR大跌3.6% 較台北交易溢價縮為15.6%

美國總統大選結果於6日迅速出爐，共和黨候選人川普順利當選，美股演出慶祝行情，上周標普500指數大漲逾4%，那斯達克指數更上漲近6%，道瓊工業指數也上漲4%，更有利的是VIX美股恐慌指數大幅下降32%，是2021年12月以來最大單周降幅，預示市場之前對選情的疑慮在一夜之間蒸發殆盡。

2024-11-12 23:00