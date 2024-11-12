台積電ADR大跌3.6% 較台北交易溢價縮為15.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一（11日）大跌3.6%，收在194.05美元，較台北交易溢價縮減為15.6%。

路透引述知情人士報導，美國已要求台積電周一起，暫停出貨採用7奈米以下製程、常用於人工智慧（AI）應用的部分先進晶片給中國大陸客戶。

標普500指數周一首度收在6,000點上方，道瓊工業指數上攻304點，川普行情繼續發威。

華爾街三大股指全都創下收盤歷史新高。標普 500 指數上漲5.81點，漲幅0.1%，收在 6,001.35 點。那斯達克綜合指數漲11.99點，上漲不到 0.1%，報 19,298.77 點；道瓊工業指數上漲304.14點，漲幅0.7%，收在 44,293.13 點。

費城半導體指數跌2.5%，輝達（NVIDIA）跌1.6%。

台灣加權股價指數昨天下跌24.25點，收在23,529.64點。台積電（2330）跌0.5%收在1,085.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 156.64 -1.92 157.50 -0.55

中華電 CHT 122.69 +0.16 123.00 -0.25

台積電 TSM 1,254.73 -3.55 1,085.00 15.64

聯電 UMC 45.20 -2.37 46.55 -2.91

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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