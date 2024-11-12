標普站上6,000點 三大指數再創新高 川普行情繼續發威

標普500指數周一首度收在6,000點上方，道瓊工業指數上攻304點，川普行情繼續發威。

華爾街三大股指全都創下收盤歷史新高。標普 500 指數上漲5.81點，漲幅0.1%，收在 6,001.35 點。那斯達克綜合指數漲11.99點，上漲不到 0.1%，報 19,298.77 點；道瓊工業指數上漲304.14點，漲幅0.7%，收在 44,293.13 點。

追蹤規模較小企業的羅素2000指數攀升1.5%，觸及 2021 年 11 月以來最高。規模較小的公司被視為川普減稅提議和預期放鬆監管的潛在受益者。費城半導體指數跌2.5%，輝達（NVIDIA）跌1.6%，台積電ADR跌 3.6%。

在川普行情帶動下，特斯拉（Tesla）躍升9%，創下四年來最大五日漲幅，突破1.1兆美元，執行長馬斯克和川普關係密切，市場押注該公司可望受益。加密幣相關股票走高，受川普擁抱數位資產的推動，比特幣一度上漲10%至87,931美元的歷史新高。Coinbase Global 大漲 20%，比特幣礦商 MARA Holdings 和 Riot Platforms分別大漲 30% 和 17%。

標普500指數2月9日觸及5,000點大關，從此漲勢一直受到新成分股的推動，其中Vistra已累計上漲237%，Palantir上漲147%。Vistra於5月加入標普500指數，數據分析公司Palantir 在9月加入。這兩家公司都受到了人工智慧（AI）熱潮的提振。

Sevens Report的Tom Essaye提醒，投資人不能因為近期反彈而忽視潛在風險。但身經百戰的華爾街策略師Ed Yardeni表示，川普的經濟政策所釋放的市場「獸性」將推動標普500指數走高，他將對2024年、2025年和2026年年底的目標點位分別上調至6,100、7,000和8,000。

「大選後的四天是瘋狂的四天，市場正在稍作喘息，」Longbow Asset Management執行長 Jake Dollarhide說：「但趨勢是上漲。如果川普行情演變成耶誕行情，我不會感到驚訝。」

標普 500 指數金融股上漲 1.4%。銀行股推動道瓊工業指數創下紀錄新高，受益於富國銀行和摩根大通漲勢 。

微軟、亞馬遜和 Meta Platforms均下跌約 1%。

投資人關注將於周三公布的消費者物價數據，以及本周的一系列關鍵數據，以尋找有關經濟和貨幣政策前景的信號。

根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算聯準會（Fed） 12 月會議上再次降息 25 個基點的可能性為 65%。

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 警告：「決策者對價格壓力重現的風險已經如此謹慎，尤其是在美國經濟持續顯示實力的情況下，Fed需要謹慎行事。」