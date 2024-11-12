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總統選舉過後漲勢延續 美股3大指數收盤再創新高

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
美股。 路透
美股。 路透

投資人繼續押注川普（Donald Trump）勝選二度入主白宮帶來的市場效益，美國股市今天大多走揚，其中道瓊工業、標準普爾和那斯達克指數收盤都再創新高。

道瓊工業指數上漲304.14點或0.69%，收44293.13點。

標準普爾500指數微升5.81點或0.10%，收6001.35點。

那斯達克指數微漲11.99點或0.06%，收19298.77點。

費城半導體指數下挫134.13點或2.54%，收5156.39點。

半導體 指數 美國

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