川普勝選助長加密貨幣 比特幣首度漲破8萬6000美元
川普勝選二度入主白宮，加上對加密貨幣友好的議員候選人進到美國國會，各界預期加密貨幣會在有利的監管環境中蓬勃發展，使比特幣今天首次漲破8萬6000美元大關。
美聯社報導，根據CoinDesk報價，比特幣一度飆到8萬6375美元的歷史新高紀錄。
路透社報導，全球規模最大、最著名的加密貨幣比特幣，目前價格已經比今年低點3萬8505美元上漲一倍多。
川普（Donald Trump）競選總統期間擁抱數位資產，曾承諾要讓美國成為「地球的加密之都」，並累積全國性的比特幣儲備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言