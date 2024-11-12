川普勝選助長加密貨幣 比特幣首度漲破8萬6000美元

川普勝選二度入主白宮，加上對加密貨幣友好的議員候選人進到美國國會，各界預期加密貨幣會在有利的監管環境中蓬勃發展，使比特幣今天首次漲破8萬6000美元大關。

美聯社報導，根據CoinDesk報價，比特幣一度飆到8萬6375美元的歷史新高紀錄。

路透社報導，全球規模最大、最著名的加密貨幣比特幣，目前價格已經比今年低點3萬8505美元上漲一倍多。

川普（Donald Trump）競選總統期間擁抱數位資產，曾承諾要讓美國成為「地球的加密之都」，並累積全國性的比特幣儲備。