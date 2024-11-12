川普勝選助長加密貨幣 比特幣首度漲破8萬6000美元

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
比特幣創新高。（路透）
比特幣創新高。（路透）

川普勝選二度入主白宮，加上對加密貨幣友好的議員候選人進到美國國會，各界預期加密貨幣會在有利的監管環境中蓬勃發展，使比特幣今天首次漲破8萬6000美元大關。

美聯社報導，根據CoinDesk報價，比特幣一度飆到8萬6375美元的歷史新高紀錄。

路透社報導，全球規模最大、最著名的加密貨幣比特幣，目前價格已經比今年低點3萬8505美元上漲一倍多。

川普（Donald Trump）競選總統期間擁抱數位資產，曾承諾要讓美國成為「地球的加密之都」，並累積全國性的比特幣儲備。

比特幣 美國 貨幣

延伸閱讀

「川普2.0」亞太國家恐成箭靶 巴克萊估台灣風險更高

可能反樂見川普當選？經濟學人：烏克蘭對拜登政府日益失望

與川普通話半小時！德國政府曝雙方「氣氛友好」 德企對川普勝選憂心忡忡

給點時間觀察 法外長：烏克蘭和盟國不應預判川普將如何處理俄烏戰爭

相關新聞

「川普2.0」亞太國家恐成箭靶 巴克萊估台灣風險更高

川普將再掌白宮，外資推測，對美國享有高額貿易順差的亞太國家，從台灣到南韓和越南等國，都可能會成為川普加徵新關稅的目標。更...

川普勝選助長加密貨幣 比特幣首度漲破8萬6000美元

川普勝選二度入主白宮，加上對加密貨幣友好的議員候選人進到美國國會，各界預期加密貨幣會在有利的監管環境中蓬勃發展，使比特幣...

Fed 主席換人？鮑爾不惜打官司 要保護聯準會獨立性

面對總統當選人川普揚言將開革美國聯準會（Fed）主席鮑爾，鮑爾已做好跟川普大打官司的準備。

LGD 推出可伸縮面板

LG電子旗下的顯示器製造商LG顯示器（LGD），研發出業界首見的伸縮式面板，尺寸能拉長50%，影像卻不會扭曲，潛在應用範...

石破茂成功連任首相 日推650億美元晶片、AI計畫

日本政府11日舉行首相指名選舉，石破茂當選第103任首相，同日宣布一項10兆日圓（650億美元）的計畫來提振晶片與AI產...

F1商機大 高達數十億美元 多國爭奪主辦權

世界各國正在爭奪一級方程式賽車（F1）分站賽事的主辦權，以把握高達數十億美元的商機；四個既有分站正爭取延長合約，泰國、南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。