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Fed官員：抗通膨有進展 但未達陣

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里表示，隨著聯準會打擊通膨取得進展，美國經濟顯著保持強勁，但事情「並未完全達陣」。

聯準會七日降息一碼（○點二五個百分點），是連續第二次降息。聯準會官員九月預測年底前可能再降息一碼，卡斯哈里十日重申此一預測，他說，「十二月當然有可能再降息一次」。

卡斯哈里表示，現在判斷新政府和新國會的潛在政策會如何影響經濟和利率軌跡為時過早。但卡斯哈里談論關稅時指出，現在面臨的挑戰在於，若國家之間出現「以牙還牙」的情況，一國徵收關稅，然後另一國也還以顏色，將加劇前景的不確定性。

美國 聯準會

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