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LGD 推出可伸縮面板

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
LG Display伸縮式面板。 （LGD官網）
LG Display伸縮式面板。 （LGD官網）

LG電子旗下的顯示器製造商LG顯示器（LGD），研發出業界首見的伸縮式面板，尺寸能拉長50%，影像卻不會扭曲，潛在應用範圍廣大。同集團另一關係企業LG新能源，則傳出打入SpaceX星艦的電池供應鏈，可能用於明年發布的新太空梭。

據LG顯示器10日的展示，新款顯示器能從12吋拉長至18吋，伸縮率達50%，為業界最佳。與該公司2022年推出的伸縮式面板原型相比，為重大升級，前代最多只能從12吋延展至14吋，伸縮率20%。

該公司說，新面板可以拉長、折疊、扭曲，卻不損及100每英寸像素（PPI）解析度和全彩三原色，提高了商業化期望。

伸縮式面板沒有固定形狀，設計應用的用途，比可撓式或可捲式面板更廣，被視為下一代顯示器。新面板能輕易貼附在彎曲表面，如皮膚、衣服、家具、車輛、飛機，能擴大顯示器應用在許多產業的潛力。

LG顯示器指出，伸縮式面板的彈性大幅改善，是因基板以用於隱形眼鏡的特殊矽材製成、加上開發新配線系統、以及使用像素間距小於40微米的Micro LED光源，來確保耐用性，測試時能承受超過1萬次的重複伸縮。

與此同時，業界人士透露，馬斯克主掌的SpaceX公司，下一代星艦將搭載LG新能源電池，這是SpaceX首次向第三方公司長期採購電池。

知情人士告訴韓國經濟日報，SpaceX最近與LG新能源簽約，購置專為星艦量身打造的圓柱狀鋰離子電池，這些太空船最快2025年現身。據了解這些電池用於供給主電源、備用電源、儲能系統，但供應規模和金額並未公布。

SpaceX 太空 馬斯克

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