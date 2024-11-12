石破茂成功連任首相 日推650億美元晶片、AI計畫

日本政府11日舉行首相指名選舉，石破茂當選第103任首相，同日宣布一項10兆日圓（650億美元）的計畫來提振晶片與AI產業。石破茂如今必須帶領少數派政府處理內政問題，還要面對即將上台的美國新任總統川普，執政難度勢必增大。

石破茂領導的自民黨未能在上月底的國會改選中取得過半席次，而在新國會的首相選舉，石破茂在第二輪決選以相對多數票數成功連任。

新內閣名單除了法務大臣由鈴木馨祐接任、農林水產大臣由江藤拓任職，以這兩人接替眾院選舉中落選者，以及國土交通大臣改由公明黨的中野洋昌出任外，其餘人選全都留任。

這是自1994年的羽田內閣以來再次出現少數派執政黨，也就是朝小野大的局面，為了讓2024年度追加預算案能在今年內過關、政權得以維持，勢必要與在野黨進行合作。

石破茂政府如今將制定一項經濟刺激方案，呼應黨內外人士的要求，藉此鞏固領導地位。NHK報導指出，日本的全新經濟刺激方案，將會發放現金，協助低收入戶因應通膨，以及編列額外資金來應對災害，目標是簡化移動房屋、流動廁所的申請程序，並加速學校體育館安裝冷氣，作為緊急避難場所。石破茂在上月國會改選前，就下令擬定這個刺激方案。

石破茂先前表示，會以追加預算作為這個刺激方案的資金來源，追加預算的規模將超越去年的13兆日圓（850億美元）。

當地媒體透露，日本政府還要設立一個新框架，以便向日本半導體部門挹注資金。據傳當局正規劃發行以持有資產（包含NTT股票）作為擔保債券，進而向半導體業者提供補貼。透過這項新機制，當局可以更穩定地支持Rapidus等公司，直到2030年左右。

同時，日本官員試圖安排石破茂與川普會面，時間點在石破茂出席秘魯舉行的亞太經合組織（APEC）論壇，以及隨後在巴西舉行的G20高峰會之後，雙方的會面可能會在石破茂返回日本前、短暫停留美國時進行。

玉木要求將所得稅起徵門檻從現行的年所得103萬日圓調高至178萬日圓。