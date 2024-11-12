蒙特婁港勞資談判破裂 加國東岸碼頭作業停擺

在勞資談判破裂後，加拿大東岸第一大港蒙特婁港的碼頭日常裝卸作業陷入停擺，勢必打亂供應鏈的運作。

蒙特婁港通常每天處理價值近4億加幣（2.88億美元）的貨物。自10月31日兩個碼頭工人罷工以來，港口的貨櫃處理能力便遠低於正常水準。工會10月底還發動一天的全面罷工。

海事雇主協會（MEA）提出最終提議，開出六年內加薪約20%的條件，要求勞方在美東時間10日晚間8時前回應。但工會當天發布聲明回應，成員幾乎一致拒絕這項提案。工會指出，美國碼頭工人10月獲得六年內62%的加薪。

MEA隨後表示，「海事雇主協會對蒙特婁碼頭工會否定周四提出最終完整方案的投票結果表示遺憾，因此並別無選擇，只能宣布從今晚9時開始封港。」由於資方啟動全面鎖門措施，造成約1,200名港口工人受影響，無法到工作崗位，導致港口幾乎完全停擺。蒙特婁港將只會繼續提供與碼頭無關的基本服務。

此時恰逢溫哥華港等加拿大西岸港口，因另一場勞資糾紛而陷入停工，估計每天有8億加幣的作業受到干擾。