F1商機大 高達數十億美元 多國爭奪主辦權

世界各國正在爭奪一級方程式賽車（F1）分站賽事的主辦權，以把握高達數十億美元的商機；四個既有分站正爭取延長合約，泰國、南韓也已提交主辦申請，據報印度、盧安達也正在興建賽道基礎設施，爭取能排進F1的賽程表。

CNBC報導，這場競爭已漸趨白熱化；F1執行長多梅尼卡利說：「我們收到總理與各國政府的來電，表達爭取舉辦大獎賽的意願。」「這背後的意義十分深遠，與政治無關。」

然而，若主辦國被取消分站，將遭受嚴重的政治衝擊，例如比利時大獎賽每年舉辦賽事的經濟效益高達2.48億美元，但主辦權岌岌可危。因此總理德克羅在去年底致函多梅尼卡利時，明確寫道：「你想要在賽程中，平衡歐洲、遠東、美國、中東賽事的數量，但不能犧牲比利時分站。」

但不是每個人都能笑到最後。中東油國把F1賽事視為分散國家收入來源的關鍵，也砸下重金力保主辦權。阿布達比為了舉辦F1賽事，豪擲400億美元興建了一座人工島嶼「亞斯島」，而第一屆的阿布達比大獎賽於2009年在亞斯島上登場。

亞斯島管理業者Ethara執行長阿爾努艾米說，阿布達比大獎賽的概念，從亞斯島這塊純白畫布開始勾勒，在計畫啟動前島上空無一物；而在2023年，亞斯島吸引3,400萬人次的遊客造訪。

試圖將F1整個買下來的沙烏地阿拉伯，也力圖透過這項運動增強其觀光吸引力。運動行銷公司Right Formula執行長芬威克說，F1所展現的不只是賽事，也是主辦城市的曝光機會，這會為當地帶來驚人的經濟效益，創造出悠久的賽車文化。

在賽事中請來紅髮艾德等巨星演出，也有助於吸引新觀眾。提倡把F1打造成如美式足球「超級盃」般盛宴的人士說，若把航班、飯店預訂、餐飲及相關基礎設施的支出全數計入，拉斯維加斯大獎賽可創造出12億美元的經濟效益。為了持續成長，F1必須在新觀眾與忠實賽車迷之間取得平衡，因此移除賽事時需慎重行事，最終勢必幾家歡樂幾家愁。