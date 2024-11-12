「川普2.0」亞太國家恐成箭靶 巴克萊估台灣風險更高

川普將再掌白宮，外資推測，對美國享有高額貿易順差的亞太國家，從台灣到南韓和越南等國，都可能會成為川普加徵新關稅的目標。更有分析師認為，台灣或許風險較高。

高盛首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）表示，川普和部分可能入閣的官員，聚焦於減少美國和其他國家的雙邊逆差。美國貿易赤字日增，可能對其他亞洲經濟體開徵關稅。

他認為，南韓、台灣，特別是越南，都對美國享有龐大貿易順差。南韓和台灣的情況，反映出兩國在半導體供應鏈的「特權地位」，而越南則受惠於中國大陸貿易轉向。

美國貿易逆差 圖／經濟日報提供

南韓去年對美國貿易盈餘，據報達破紀錄的444億美元，其中車輛出口占總輸出近三成。台灣今年第1季對美國出口創歷史新高，達246億美元，年增57.9%，以資訊科技（IT）和影音產品出口成長最多。越南今年1月至9月對美貿易順差為900億美元。另外印度和日本也對美享有貿易盈餘。

迪安竹估計，這些國家可能會向美國進口商品，以減少貿易盈餘，轉移注意力。

巴克萊分析師布萊恩‧陳（音譯）則指出，川普提議的關稅，很可能會讓亞太區較開放的經濟體，蒙受更大痛苦，台灣面臨的風險，恐怕更勝南韓或新加坡。

亞洲部分地區受惠於川普先前與中國大陸打貿易戰所引發的供應鏈變化，許多製造商將工廠遷往越南和柬埔寨等地；過去兩季，東南亞對美國的出口已超過對中國大陸的出口。但這反而讓他們更容易受到美國關稅的影響。

印尼前貿易部長馮慧蘭也說，川普首次任期對大陸實施關稅，導致美中貿易減少，但這些貿易量轉向越南、墨西哥、印尼、台灣等第三國。

她說：「看看供應鏈，大部分零件仍出自中國大陸，只是供應鏈變長。川普2.0時代將發生兩件事，他會開始注意到貿易仍流向大陸」，他「將增加保護，不只針對大陸，也會鎖定美國有雙邊貿易赤字的國家。」

全球經濟格局已與八年前川普第一次踏進白宮時截然不同，如今全球經濟顯然已更加依賴美國，代表川普擬全面加徵關稅等計畫，對其他國家的衝擊可能比他第一任更大。川普也將因而在貿易政策談判中擁有更大的籌碼。