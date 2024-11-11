投資人試圖延續選後行情 美股道瓊早盤大漲490點 台積電ADR重挫4%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股道瓊11日早盤漲近490點，台積電ADR挫跌近4%。路透
美股道瓊11日早盤漲近490點，台積電ADR挫跌近4%。路透

美股三大指數11日早盤漲跌互見，道瓊工業指數大漲近490點，顯示市場試圖延續選後行情，交易員也關注本周重要的通膨數據，找尋聯準會（Fed）下一步動作的線索。

道瓊工業指數漲1%、標普500指數漲0.3%、那斯達克指數由紅翻黑，跌0.2%、費城半導體指數跌3%、台積電ADR跌近4%、輝達跌2%。

北方信託投資公司投資長尼克森說：「投資人厭惡不確定性，隨著選舉結果揭曉，市場取得明確性，揮別選戰結果懸而未決的恐懼。」「投資人如今可以專注於市場上最重要的事項，也就是經濟與企業的基本面。」

美國10月消費者物價指數（CPI）預定13日公布，市場預期，核心通膨的季增率與年增率，與9月相比將持平；整體通膨年增率則可能出現3月來首度加速成長。

投資人 指數 通膨

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