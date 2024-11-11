快訊

7旬翁台88轉進國道「一路逆向6公里」 汽車閃不及擦撞畫面曝光

吸引投資、創造就業 「幸福國度」不丹募資打造正念城市

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
不丹要打造正念城市，11日開始募資。圖／路透
不丹要打造正念城市，11日開始募資。圖／路透

喜馬拉雅王國不丹以創立國民幸福指數（GNH）聞名於世，該國準備打造正念城市，11日開始募資。

不丹主權發展機構11日宣布，推出固定期限的存款計畫，向不丹以外的居民籌資，以協助打造格勒普正念城市（GMC）的國際機場和其他基礎設施。

不丹官員說，格勒普正念城市將坐落於特別行政區，具有獨立法治，欲成為連結南亞和東南亞的經濟走廊。

格普勒將推廣步行和騎腳踏車，以減少碳排，具備冥想和放鬆的綠色空間、並有以正念為基礎的教育、公共社區活動、醫療與健康中心、生態旅遊。

正念城市占地將逾2,500平方公里，位於不丹與印度邊境，會提供空間給金融、旅遊、綠能、科技、醫療保健、農業、航空、物流、教育、靈性等產業。

這座城市目的在吸引投資、發展技能、創造就業。不丹人口不到80萬人，2022年青年失業率接近三成，引發年輕人的人口外流潮。

延伸閱讀

購物節衝動性消費 RE-THINK：雙十一退貨率高達4成

打造低碳會展 推動淨零最給力

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

碳費在即…台中繳最多不是中火 碳排第2名碳費要繳27.6億元

相關新聞

全球算力需求增...荷蘭將試產光子晶片 歐盟投資1.42億美元

荷蘭經濟部11日表示，歐盟將在該國的光子半導體試產設施，投資1.33億歐元（1.42億美元）。

吸引投資、創造就業 「幸福國度」不丹募資打造正念城市

喜馬拉雅王國不丹以創立國民幸福指數（GNH）聞名於世，該國準備打造正念城市，11日開始募資。

美股漲勢能否持續？ 未來命運操之於債市交易員之手

美國大選後股市大幅反彈，但漲勢能否持續呢？

中國振興經濟計畫未符預期 亞股多收跌

外界引頸期盼的中國振興經濟計畫不符市場預期下，亞洲股市今天多收跌，而川普上週贏得總統大選後著手安排新內閣人事，也令投資人...

製造動盪？…Fed 陷數據輪迴惡夢

過去幾個月來，美國聯準會（Fed）主席鮑爾已明確宣示利率決策的原則是「一切看數據（data dependent）」，以及「一會一決議（meeting by meeting）」。

企業財報憂喜參半 日股收盤走勢不一

日本股市收盤走勢不一，主因企業財報表現憂喜參半，加上今天日本首相指名選舉前的不確定性，讓投資人難以找到方向

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。