吸引投資、創造就業 「幸福國度」不丹募資打造正念城市

喜馬拉雅王國不丹以創立國民幸福指數（GNH）聞名於世，該國準備打造正念城市，11日開始募資。

不丹主權發展機構11日宣布，推出固定期限的存款計畫，向不丹以外的居民籌資，以協助打造格勒普正念城市（GMC）的國際機場和其他基礎設施。

不丹官員說，格勒普正念城市將坐落於特別行政區，具有獨立法治，欲成為連結南亞和東南亞的經濟走廊。

格普勒將推廣步行和騎腳踏車，以減少碳排，具備冥想和放鬆的綠色空間、並有以正念為基礎的教育、公共社區活動、醫療與健康中心、生態旅遊。

正念城市占地將逾2,500平方公里，位於不丹與印度邊境，會提供空間給金融、旅遊、綠能、科技、醫療保健、農業、航空、物流、教育、靈性等產業。

這座城市目的在吸引投資、發展技能、創造就業。不丹人口不到80萬人，2022年青年失業率接近三成，引發年輕人的人口外流潮。