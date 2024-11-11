全球算力需求增...荷蘭將試產光子晶片 歐盟投資1.42億美元

荷蘭經濟部11日表示，歐盟將在該國的光子半導體試產設施，投資1.33億歐元（1.42億美元）。

路透報導，依據「晶片聯合計劃」（Chips Joint Undertaking），歐盟將斥資3.8億歐元，在歐洲各地設立光子半導體工廠，上述投資是該計畫的一部分。荷蘭工廠預計2025年動工。

光子半導體不用電子、而用光來執行運算。這種晶片在速度和能耗均有優勢，在資料中心和車輛等領域用處日增。

荷蘭經濟部長貝亞茨（Dirk Beljaarts）說：「光子是戰略重要性技術」，「我們的目標是替歐洲打造強大的競爭優勢，涵蓋知識、創新、供應鏈、到終端產品。」

歐洲最大型的光子電腦晶片公司主管，去年呼籲歐盟挹注42.5億歐元支持該產業，以便與亞洲和美國對手競爭。