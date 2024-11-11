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極端氣候的殺傷力等同金融危機：過去十年令全球損失約2兆美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
過去十年間，極端氣候事件在全球各地造成約2兆美元的損失。圖為海倫颶風襲擊美國北卡羅萊納州艾許維爾市之後留下大量淤泥。路透
過去十年間，極端氣候事件在全球各地造成約2兆美元的損失。圖為海倫颶風襲擊美國北卡羅萊納州艾許維爾市之後留下大量淤泥。路透

全球最大商業組織「國際商會」（ICC）周日發表報告指出，過去十年（2014-2023）間，極端氣候事件在全球各地造成的損失，總額約2兆美元，大致等同2008年全球金融危機所造成的經濟損失。

這份報告分析了4,000件極端氣候事件，包括瞬間沖毀家園的山洪和日益嚴重至摧毀農場的乾旱，反映出來的全部成本，也就加總了房屋、企業和基礎設施被破壞而產生的直接損失，以及對人類生產力造成的影響。它發現光是前兩年（2022和2023）的經濟損失就高達4,510億美元。

報告發表於聯合國氣候變遷大會本周於亞塞拜然召開前夕，外交人員齊聚一堂爭取氣候行動資金。此時距離川普勝選不及一周，他的政權交接小組傳出正在籌劃，美國要在川普明年1月就職後再次退出巴黎氣候協定。

根據ICC的報告，在前十年間，美國遭受的經濟損失最大，達到9,350億美元，其次是中國的2,680億美元和印度的1,120 億美元，德國、澳洲、法國和巴西位列前十名。

ICC認為，損失會隨著時間推移變得愈來愈高：根據資料，從1980-1999年間到 2000-2019年間，有記錄的氣候災害大增83%。

秘書長John Denton 表示，「過去十年的資料明確顯示，氣候變遷不是未來的問題：實體經濟此時此刻已經感受到極端氣候事件造成重大的生產力損失」。

他敦促全球領導人加快行動，為需要幫助的國家提供資金，但不要把這筆錢視為富有經濟體的慷慨之舉，「每一塊錢最終都投資於更強大、更具韌性的全球經濟，我們全都從中受益」。

實體經濟 極端氣候 美國

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